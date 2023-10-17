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عبد الباسط: أندية ليبيا لا تملك المال للظهور في الدوري ..ودور الإدارات البحث عن موارد

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد الثلاثاء 17 أكتوبر 2023, 03:30 مساء
عبد الباسط: أندية ليبيا لا تملك المال للظهور في الدوري ..ودور الإدارات البحث عن موارد
لاعب المدينة السابق عبدالباسط محمود. (موقع ريميسا)
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قال اللاعب السابق لفريق المدينة والمنتخب الوطني لكرة القدم والمحلل الرياضي عبدالباسط محمود: «أي نادٍ في ليبيا لا يملك المال الكافي للمشاركة في الدوري الممتاز لكرة القدم، وعليه أن يقفل أبوابه حتى لو بقيت أندية قليلة في الدوري، وعلى من يتولى إدارة الأندية البحث عن الموارد والمال، وهذا دروهم».

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وأضاف عبد الباسط في تصريحات تلفزيونية لقناة «ليبيا الجديدة»: «عدد من قيادات الأندية غير مؤهلين، وشخصيات فوضوية، وليست لها علاقة بالقيم الرياضية، ولا تساعد على الارتقاء بالرياضة وكرة القدم، وهناك شخصيات تحكم أكثر من رؤساء الأندية».

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