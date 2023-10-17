منتخب ليبيا جاهز لودية النيجر تحت قيادة الصربي «ميتشو»

القاهرة - بوابة الوسط

يلتقي، اليوم الثلاثاء في تمام الرابعة والنصف، منتخب ليبيا الأول لكرة القدم نظيره النيجري في ثانية مواجهات «فرسان المتوسط» الودية خلال معسكره الخارجي في بالمغرب، تحت قيادة مديره الفني الجديد الصربي ميلوتان سريديوفيتش «ميتشو».

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يأتي هذا بعد أن حقق «فرسان المتوسط» فوزه الأول على حساب ليبيريا بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة الودية التي جمعتهما بالمغرب، السبت، ضمن استعداداته للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم المقبل 2026 في كندا والولايات المتحدة الأميركية والمكسيك.

وينافس منتخب ليبيا في تلك التصفيات ضمن المجموعة الرابعة مع الكاميرون وأنغولا وكيب فيردي وإسواتيني وموريشيوس. وسيبدأ الفريق الوطني رحلته في هذه التصفيات بمواجهة منتخب إيسواتيني 13 نوفمبر المقبل ضمن جولتها الأولى.

«ميتشو» يدفع بأكبر عدد من اللاعبين للتعرف على الجميع

ويحاول «ميتشو» تحقيق أكبر استفادة فنية ممكنة من المعسكر والمباراتين الوديتين، وذلك بالدفع بأكبر عدد ممكن من اللاعبين خلال المباراتين، للوقوف على مستوياتهم، تمهيدا للاستقرار على التشكيلة التي سيجرى الاعتماد عليها خلال التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال.

وزادت مقاعد منتخبات أفريقيا في كأس العالم لأكثر من 9 فرق، وذلك بعد تغيير النظام، حيث سيقام المونديال بمشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى بدلا من 32 منتخبا.

تدريبات المنتخب الليبي خلال معسكر المغرب. (صفحة الاتحاد الليبي لكرة القدم عبر فيسبوك)