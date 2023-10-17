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اتحاد الكرة الليبي يجمد مشاركة فرق نادي دارنس ويحفظ مكانه في الممتاز

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 17 أكتوبر 2023, 02:25 مساء
اتحاد الكرة الليبي يجمد مشاركة فرق نادي دارنس ويحفظ مكانه في الممتاز
شعارا اتحاد كرة القدم الليبي (يمين) ونادي دارنس (يسار). (أرشيفية : الإنترنت)
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أصدر مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم، أمس الإثنين، القرار رقم 75 للعام 2023 بشأن الموافقة على تجميد مشاركة فرق نادي دارنس للموسم الرياضي 2023-2024.

وجاء تمهيد قرار مجلس الإدارة كالتالي: «بعد الاطلاع على القانون رقم 14 للعام 1962 بشأن إنشاء اللجنة الأولمبية الليبية وتعديلاته، وعلى النظام الأساسي للاتحاد الليبي لكرة القدم، المعتمد من قِبل الجمعية العمومية بتاريخ 24 ديسمبر 2016، وعلى كتاب لجنة الانتخابات المؤرخ في 30 مارس 2021 بشأن اعتماد النتيجة النهائية لانتخاب مجلس إدارة اتحاد كرة القدم الليبي، وعلى القانون الدولي للعبة كرة القدم وتعديلاته، وعلى المذكرة المقدمة من نادي دارنس رقم 05-03-02 المؤرخة 2 أكتوبر 2023 بشأن طلب الموافقة على تجميد المشاركة في المسابقات الرسمية للموسم الرياضي 2023-2024، وعلى ما أقره مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم في اجتماعه المنعقد السبت 7 أكتوبر 2023، وعلى اللوائح المنظمة للعبة كرة القدم المعمول بها لدى الاتحاد الليبي لكرة القدم والقرارات المتممة لها».

وكان نص القرار: لما كان نادي دارنس أحد أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد الليبي لكرة القدم المشاركين في مسابقات الاتحاد الرسمية، ونتيجة الكارثة التي تعرضت لها مدينة درنة، وتسببت في فيضانات كارثية أدت إلى حدوث حالات فقدان أرواح عدد من الكوادر الإدارية والرياضية المنتميين للنادي، وأضرار جسيمة في مرافق النادي وملعبه، وحيث إنه قد توافرت حالة من حالات القوة القاهرة التي تجعل من الواجب اتخاذ إجراءات قانونية تحفظ حقوق النادي واللاعبين، لذلك تقرر الآتي:

مادة «1»
يعتبر هذا التمهيد جزءا لا يتجزأ من قرار الاتحاد الليبي لكرة القدم.

مادة «2»
الموافقة على تجميد مشاركة نادي دارنس في جميع المسابقات الرسمية المعتمدة لجميع الفئات في الموسم الرياضي 2023-2024 لموسم رياضي واحد، مع الاحتفاظ ببقائه بمسابقة الدوري الممتاز نفسها المصنف بها حال عودة استئناف نشاطه.

مادة «3»
تجرى تسوية أوضاع اللاعبين المحترفين المسجلين مع نادي دارنس بالاتفاق بين الطرفين، وفقا لأحكام لائحة أوضاع اللاعبين وانتقالاتهم.

مادة «4»
يسمح للاعبين الهواة المسجلين مع نادي دارنس بالتسجيل واللعب موقتا في مسابقات الموسم الرياضي 2023-2024 مع الأندية الأخرى التي يرغبون في اللعب معها حسب فئاتهم، على أن يعودوا إلى ناديهم الأصلي في الموسم الرياضي الذي يليه.

مادة «5»
لا يُجرى تعويض فريق نادي دارنس ضمن مسابقة الدوري الممتاز المصنف بها بفريق آخر.

مادة «6»
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات ذات العلاقة تنفيذه.

خطاب اتحاد كرة القدم الليبي بشأن نادي دارنس. (صفحة اتحاد كرة القدم الليبي عبر فيسبوك)
خطاب اتحاد كرة القدم الليبي بشأن نادي دارنس. (صفحة اتحاد كرة القدم الليبي عبر فيسبوك)
خطاب اتحاد كرة القدم الليبي بشأن نادي دارنس. (صفحة اتحاد كرة القدم الليبي عبر فيسبوك)
خطاب اتحاد كرة القدم الليبي بشأن نادي دارنس. (صفحة اتحاد كرة القدم الليبي عبر فيسبوك)
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