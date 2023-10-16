سلة الأهلي طرابلس تستعد للموسم الجديد ولدورة دبي الدولية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

واصل فريق كرة السلة بنادي الأهلي طرابلس تدريباته تحت إشراف المدرب اللبناني فؤاد أبوشقرا، وسط مشاركة معظم اللاعبين، استعدادا للموسم الجديد.

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ويعتزم الفريق المشاركة في بطولة دبي الدولية لكرة السلة، وتنطلق بداية من 19 يناير المقبل.

ومن المقرر أن تضم بطولة دبي الدولية لكرة السلة أيضا فرق الرياضي وبيروت اللبنانيين، والزمالك المصري، ومنتخب الإمارات.

أيضا من بين المشاركين في بطولة دبي سترونغ غروب الفلبيني، وجمعية سلا المغربي، إلى جانب فرق أخرى من تونس وقطر لم تحدد بعد.