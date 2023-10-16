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تأكيد وزاري على انطلاق الدوري الليبي الممتاز في موعده (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الإثنين 16 أكتوبر 2023, 02:36 مساء
تأكيد وزاري على انطلاق الدوري الليبي الممتاز في موعده (صور)
اجتماع وزير الرياضة عبد الشفيع الجويفي مع رؤساء أندية الدوري الليبي الممتاز، 15 أكتوبر 2023. (صفحة وزارة الرياضة الليبية عبر فيسبوك) .
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عقد أمس الأحد، اجتماع ضم وزير الرياضة عبدالشفيع الجويفي مع رؤساء أندية الدوري الليبي الممتاز، بحضور وكيل الوزارة لشؤون الرياضة جمال أبونوارة.

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وجرى خلال الاجتماع مناقشة سبل حلحلة كل المشاكل العالقة قبل انطلاق مسابقة الدوري في موسمه الجديد 2023-2024، حيث شدد الوزير على أن ينطلق الدوري في الموعد المقرر له يوم 27 أكتوبر الجاري.

الجويفي يطالب الأندية بالنهوض بكرة القدم
ومن أجل تقديم الدعم لجميع الأندية دون استثناء ولضمان الاستفادة المثلى من الدعم حث الوزير الأندية على تقديم مقترحات وخطط عمل فنية علمية واضحة المعالم ومحددة الأهداف.

كما طالب الجويفي أيضا مواصلة مساهمة الأندية ومجهوداتها المبذولة للنهوض بكرة القدم الليبية وسبل الارتقاء بها إلى أعلى المستويات.

اجتماع وزير الرياضة عبد الشفيع الجويفي مع رؤساء أندية الدوري الليبي الممتاز، 15 أكتوبر 2023. (صفحة وزارة الرياضة الليبية عبر فيسبوك) .
اجتماع وزير الرياضة عبد الشفيع الجويفي مع رؤساء أندية الدوري الليبي الممتاز، 15 أكتوبر 2023. (صفحة وزارة الرياضة الليبية عبر فيسبوك) .
اجتماع وزير الرياضة عبد الشفيع الجويفي مع رؤساء أندية الدوري الليبي الممتاز، 15 أكتوبر 2023. (صفحة وزارة الرياضة الليبية عبر فيسبوك) .
اجتماع وزير الرياضة عبد الشفيع الجويفي مع رؤساء أندية الدوري الليبي الممتاز، 15 أكتوبر 2023. (صفحة وزارة الرياضة الليبية عبر فيسبوك) .
اجتماع وزير الرياضة عبد الشفيع الجويفي مع رؤساء أندية الدوري الليبي الممتاز، 15 أكتوبر 2023. (صفحة وزارة الرياضة الليبية عبر فيسبوك) .
اجتماع وزير الرياضة عبد الشفيع الجويفي مع رؤساء أندية الدوري الليبي الممتاز، 15 أكتوبر 2023. (صفحة وزارة الرياضة الليبية عبر فيسبوك) .
اجتماع وزير الرياضة عبد الشفيع الجويفي مع رؤساء أندية الدوري الليبي الممتاز، 15 أكتوبر 2023. (صفحة وزارة الرياضة الليبية عبر فيسبوك) .
اجتماع وزير الرياضة عبد الشفيع الجويفي مع رؤساء أندية الدوري الليبي الممتاز، 15 أكتوبر 2023. (صفحة وزارة الرياضة الليبية عبر فيسبوك) .
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