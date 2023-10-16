النصر والمدينة يفتتحان نهائيات دوري السلة الليبي تحت 18 عاما

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تنطلق اليوم الإثنين بمجمع سليمان الضراط ببنغازي نهائيات بطولة الدوري الليبي لكرة السلة تحت 18 عاما، بمشاركة فرق النصر وخالد بن الوليد والمدينة واليرموك.

البطولة تقام بنظام التجمع من نصف دوري، والموعد اليوم مع مباراتين، مباراة الافتتاح تنطلق في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت ليبيا، وتجمع النصر والمدينة، ويعقبها مباراة اليرموك مع خالد بن الوليد.

الموعد يتجدد الثلاثاء مع مباراتين

ويتجدد الموعد غدا الثلاثاء مع مباراتين في الجولة الثانية، المباراة الأولى تجمع النصر مع خالد بن الوليد، ويعقبها مباراة المدينة مع اليرموك.

- الأهلي بنغازي يفقد نتيجة مباراته أمام بيروت اللبناني في نصف نهائي بطولة الدوحة للسلة

- تأهل الأهلي بنغازي إلى نصف نهائي بطولة الدوحة الدولية لكرة السلة

ويشهد الأربعاء المقبل آخر مباراتين في الجولة الثالثة والأخيرة، المباراة الأولى تجمع النصر مع اليرموك، ويعقبها مباراة المدينة مع خالد بن الوليد.

وتجرى مواجهات جديدة يوم الجمعة المقبل 20 أكتوبر، ويشهد مجمع سليمان الضراط ببنغازي نهائي كأس ليبيا لكرة السلة تحت 18 عاما، ويجمع الاتحاد والنجم الأزرق بداية من 5:30 مساء بتوقيت ليبيا.