  • Alwasat News
Atwasat

النصر والمدينة يفتتحان نهائيات دوري السلة الليبي تحت 18 عاما

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الإثنين 16 أكتوبر 2023, 01:44 مساء
النصر والمدينة يفتتحان نهائيات دوري السلة الليبي تحت 18 عاما
منافسات سابقة في كرة السلة الليبية لفئتي 18-20 عاما عن المنطقة الغربية. (فيسبوك)
alwasat radio

تنطلق اليوم الإثنين بمجمع سليمان الضراط ببنغازي نهائيات بطولة الدوري الليبي لكرة السلة تحت 18 عاما، بمشاركة فرق النصر وخالد بن الوليد والمدينة واليرموك.

البطولة تقام بنظام التجمع من نصف دوري، والموعد اليوم مع مباراتين، مباراة الافتتاح تنطلق في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت ليبيا، وتجمع النصر والمدينة، ويعقبها مباراة اليرموك مع خالد بن الوليد.

الموعد يتجدد الثلاثاء مع مباراتين
ويتجدد الموعد غدا الثلاثاء مع مباراتين في الجولة الثانية، المباراة الأولى تجمع النصر مع خالد بن الوليد، ويعقبها مباراة المدينة مع اليرموك.

الأهلي بنغازي يفقد نتيجة مباراته أمام بيروت اللبناني في نصف نهائي بطولة الدوحة للسلة
تأهل الأهلي بنغازي إلى نصف نهائي بطولة الدوحة الدولية لكرة السلة

ويشهد الأربعاء المقبل آخر مباراتين في الجولة الثالثة والأخيرة، المباراة الأولى تجمع النصر مع اليرموك، ويعقبها مباراة المدينة مع خالد بن الوليد.

وتجرى مواجهات جديدة يوم الجمعة المقبل 20 أكتوبر، ويشهد مجمع سليمان الضراط ببنغازي نهائي كأس ليبيا لكرة السلة تحت 18 عاما، ويجمع الاتحاد والنجم الأزرق بداية من 5:30 مساء بتوقيت ليبيا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الاحتلال: لا وقف إطلاق نار أو مساعدات إنسانية لغزة مقابل إخراج الأجانب

الاحتلال: لا وقف إطلاق نار أو مساعدات إنسانية لغزة مقابل إخراج الأجانب
بايدن يندد بقتل الطفل الفلسطيني وديع.. ويصف الجريمة بـ«عمل كراهية مروّع»

بايدن يندد بقتل الطفل الفلسطيني وديع.. ويصف الجريمة بـ«عمل كراهية مروّع»
في بيان مشترك.. مثقفون عرب يعلنون دعمهم غير المحدود لأهل غزة

في بيان مشترك.. مثقفون عرب يعلنون دعمهم غير المحدود لأهل غزة
السيسي خلال استقبال بلينكن: رد الفعل الإسرائيلي يتجاوز حق الدفاع عن النفس ويتحول إلى عقاب جماعي لقطاع غزة

السيسي خلال استقبال بلينكن: رد الفعل الإسرائيلي يتجاوز حق الدفاع عن النفس ويتحول...
كريم بنزيما: القصف الإسرائيلي ظالم ولا يستثني النساء والأطفال

كريم بنزيما: القصف الإسرائيلي ظالم ولا يستثني النساء والأطفال
الكويت: لا نزال في حالة حرب مع العصابات الصهيونية في فلسطين المحتلة

الكويت: لا نزال في حالة حرب مع العصابات الصهيونية في فلسطين المحتلة
بلينكن: حلفاء الولايات المتحدة العرب لا يريدون اتّساع نطاق الحرب

بلينكن: حلفاء الولايات المتحدة العرب لا يريدون اتّساع نطاق الحرب
اتحاد الكرة يستحدث «بطولة الرديف» لأندية الدوري الممتاز

اتحاد الكرة يستحدث «بطولة الرديف» لأندية الدوري الممتاز
لعبة «جيوغيسر» الجغرافية تفرض نفسها على خريطة الرياضة الإلكترونية

لعبة «جيوغيسر» الجغرافية تفرض نفسها على خريطة الرياضة الإلكترونية
الخرطوم ثكنة عسكرية بعد ستة أشهر من الحرب.. وبورتسودان «عاصمة بديلة»

الخرطوم ثكنة عسكرية بعد ستة أشهر من الحرب.. وبورتسودان «عاصمة بديلة»
«بوابة الوسط» تستعرض نظام الدوري الليبي الممتاز الـ«49» قبل قرعة الإثنين

«بوابة الوسط» تستعرض نظام الدوري الليبي الممتاز الـ«49» قبل قرعة الإثنين
تناول العنب يوميا يعزز صحة العين

تناول العنب يوميا يعزز صحة العين
نحو مليون نازح بقطاع غزة في الأسبوع الأول من العدوان الإسرائيلي

نحو مليون نازح بقطاع غزة في الأسبوع الأول من العدوان الإسرائيلي
شاهد.. «ميتشو» يطمئن الليبيين على «الفرسان» قبل ودية النيجر استعدادا لتصفيات المونديال (صور)

شاهد.. «ميتشو» يطمئن الليبيين على «الفرسان» قبل ودية النيجر استعدادا لتصفيات ...
أداة تعمل بالذكاء الصناعي تكشف سرطان الجلد بدقة 100%

أداة تعمل بالذكاء الصناعي تكشف سرطان الجلد بدقة 100%
وزير الخارجية الصيني: الأعمال الإسرائيلية في غزة «تتجاوز حدود الدفاع عن النفس»

وزير الخارجية الصيني: الأعمال الإسرائيلية في غزة «تتجاوز حدود الدفاع عن النفس»
من بوابة ليبيريا.. ميتشو ينجح في أول اختبار مع «فرسان المتوسط»

من بوابة ليبيريا.. ميتشو ينجح في أول اختبار مع «فرسان المتوسط»
منظمة الصحة: الإخلاء القسري لآلاف المرضى إلى جنوب غزة «حكم إعدام»

منظمة الصحة: الإخلاء القسري لآلاف المرضى إلى جنوب غزة «حكم إعدام»
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
شاهد.. «ميتشو» يطمئن الليبيين على «الفرسان» قبل ودية النيجر استعدادا لتصفيات المونديال (صور)
شاهد.. «ميتشو» يطمئن الليبيين على «الفرسان» قبل ودية النيجر ...
«بوابة الوسط» تستعرض نظام الدوري الليبي الممتاز الـ«49» قبل قرعة الإثنين
«بوابة الوسط» تستعرض نظام الدوري الليبي الممتاز الـ«49» قبل قرعة ...
نقل تصفيات الدورى الأفريقي لكرة السلة «بال» من أبيدجان إلى ياوندي
نقل تصفيات الدورى الأفريقي لكرة السلة «بال» من أبيدجان إلى ياوندي
الدبيبة يوافق على تقديم دعم مالي لاستضافة البطولة الأفريقية لناشئي الكرة الطائرة
الدبيبة يوافق على تقديم دعم مالي لاستضافة البطولة الأفريقية ...
شاهد.. إجراء الاختبارات البدنية للحكام استعدادًا للدوري الممتاز
شاهد.. إجراء الاختبارات البدنية للحكام استعدادًا للدوري الممتاز
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الأهلي بنغازي يفقد نتيجة مباراته أمام بيروت اللبناني في نصف نهائي بطولة الدوحة للسلة
الأهلي بنغازي يفقد نتيجة مباراته أمام بيروت اللبناني في نصف ......
اتحاد الكرة يتحدى صعاب عاصفة «دانيال» ويعلن موعد انطلاق «دورينا» رسميًا
اتحاد الكرة يتحدى صعاب عاصفة «دانيال» ويعلن موعد انطلاق ......
نادي الخمس يتعاقد مع المدرب المصري سمير كمونة
نادي الخمس يتعاقد مع المدرب المصري سمير كمونة...
الهلال يفوز على رايون سبورت الرواندي بركلات الترجيح ويتأهل إلى دور المجموعات بالكونفدرالية
الهلال يفوز على رايون سبورت الرواندي بركلات الترجيح ويتأهل ......
اليوم.. الأهلي بنغازي يواجه أسيك ميموزا بدوري أبطال أفريقيا
اليوم.. الأهلي بنغازي يواجه أسيك ميموزا بدوري أبطال أفريقيا...
المزيد
سلة الأهلي طرابلس تستعد للموسم الجديد ولدورة دبي الدولية
سلة الأهلي طرابلس تستعد للموسم الجديد ولدورة دبي الدولية...
تأكيد وزاري على انطلاق الدوري الليبي الممتاز في موعده (صور)
تأكيد وزاري على انطلاق الدوري الليبي الممتاز في موعده (صور)...
النصر والمدينة يفتتحان نهائيات دوري السلة الليبي تحت 18 عاما
النصر والمدينة يفتتحان نهائيات دوري السلة الليبي تحت 18 عاما...
شاهد.. إجراء الاختبارات البدنية للحكام استعدادًا للدوري الممتاز
شاهد.. إجراء الاختبارات البدنية للحكام استعدادًا للدوري ......
الدبيبة يوافق على تقديم دعم مالي لاستضافة البطولة الأفريقية لناشئي الكرة الطائرة
الدبيبة يوافق على تقديم دعم مالي لاستضافة البطولة الأفريقية ......
المزيد