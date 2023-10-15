شاهد.. «ميتشو» يطمئن الليبيين على «الفرسان» قبل ودية النيجر استعدادا لتصفيات المونديال (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

يستعد المنتخب الليبي الأول لكرة القدم، تحت قيادة مديره الفني الجديد الصربي ميلوتان سريديوفيتش «ميتشو»، للمواجهة الودية الثانية أمام النيجر الثلاثاء المقبل.

يأتي هذا بعد أن حقق «فرسان المتوسط» فوزه الأول على حساب ليبيريا بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة الودية التي جمعتهما بالمغرب، أمس السبت، ضمن استعداداته للتصفيات الأفريقية المؤهلة نحو كأس العالم المقبل 2026 في كندا والولايات المتحدة الأميركية والمكسيك.

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وينافس منتخب ليبيا في تلك التصفيات ضمن المجموعة الرابعة مع الكاميرون وأنغولا وكيب فيردي وإسواتيني وموريشيوس. وسيبدأ الفريق الوطني رحلته في التصفيات المؤهلة لكأس العالم بمواجهة منتخب إيسواتيني 13 نوفمبر المقبل ضمن جولتها الأولى.

«ميتشو» يدفع بأكبر عدد من اللاعبين للتعرف على الجميع

ويحاول «ميتشو» تحقيق أكبر استفادة فنية ممكنة من المعسكر والمباراتين الوديتين، وذلك بالدفع بأكبر عدد ممكن من اللاعبين خلال المباراتين، للوقوف على مستوياتهم، تمهيدا للاستقرار على التشكيلة التي سيجرى الاعتماد عليها خلال التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى المونديال.

وزادت مقاعد منتخبات أفريقيا في كأس العالم لأكثر من 9 فرق، وذلك بعد تغيير النظام، حيث سيقام المونديال بمشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى بدلا من 32 منتخبا.

مباراة المنتخب الليبي الودية أمام ليبيريا، 14 أكتوبر 2023. (صفحة الاتحاد الليبي لكرة القدم عبر فيسبوك)

ميتشو خلال مباراة المنتخب الليبي الودية أمام ليبيريا، 14 أكتوبر 2023. (صفحة الاتحاد الليبي لكرة القدم عبر فيسبوك)

مباراة المنتخب الليبي الودية أمام ليبيريا، 14 أكتوبر 2023. (صفحة الاتحاد الليبي لكرة القدم عبر فيسبوك)

مباراة المنتخب الليبي الودية أمام ليبيريا، 14 أكتوبر 2023. (صفحة الاتحاد الليبي لكرة القدم عبر فيسبوك)

مباراة المنتخب الليبي الودية أمام ليبيريا، 14 أكتوبر 2023. (صفحة الاتحاد الليبي لكرة القدم عبر فيسبوك)

مباراة المنتخب الليبي الودية أمام ليبيريا، 14 أكتوبر 2023. (صفحة الاتحاد الليبي لكرة القدم عبر فيسبوك)

مباراة المنتخب الليبي الودية أمام ليبيريا، 14 أكتوبر 2023. (صفحة الاتحاد الليبي لكرة القدم عبر فيسبوك)