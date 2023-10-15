الأهلي طرابلس يتعادل وديا مع الصفاقسي التونسي وسط تألق لافت لكرواع (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

انتهت المباراة الودية الثانية لفريق الأهلي طرابلس بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام الصفاقسي التونسي، التي جرت بينهما، أمس السبت، في تونس.

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المباراة تأتي ضمن معسكر الفريق بتونس، استعدادا للموسم الجديد 2023-2024.

تألق المهاجم الهداف أحمد كرواع في معسكر تونس

سجل هدف الأهلي طرابلس مهاجمه أحمد كرواع، الذي يعد هدفه الثاني في معسكر تونس، حيث سبق أن فاز الأهلي طرابلس في مباراته الودية الأولي على فريق البنزرتي التونسي بهدف وحيد، سجله كرواع أيضا.

ويستعد الأهلي طرابلس لخوض منافسات الدوري الممتاز «دورينا»، الذي قرر اتحاد كرة القدم انطلاقه رسميا 27 أكتوبر الجاري.

مباراة الأهلي طرابلس الودية أمام الصفاقسي التونسي. (صفحة نادي الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)

مباراة الأهلي طرابلس الودية أمام الصفاقسي التونسي. (صفحة نادي الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)

مباراة الأهلي طرابلس الودية أمام الصفاقسي التونسي. (صفحة نادي الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)