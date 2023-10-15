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الاتحاد الليبي للكرة الطائرة يصدر جدول منافسات الموسم الجديد بنظام المجموعتين

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الأحد 15 أكتوبر 2023, 12:38 مساء
الاتحاد الليبي للكرة الطائرة يصدر جدول منافسات الموسم الجديد بنظام المجموعتين
الاتحاد الليبي للكرة الطائرة يحدد موعد انطلاق الدوري الممتاز. (فيسبوك)
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أصدرت لجنة المسابقات العامة في الاتحاد الليبي للكرة الطائرة جدول منافسات الدوري الممتاز بالموسم الرياضي الجديد 2023-2024.

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ليبيا وتونس والجزائر والمغرب في صدارة مجموعات بطولة أفريقيا للكرة الطائرة

الموسم الجديد للكرة الطائرة يشارك فيه 12 فريقا، جرى تقسميها إلى مجموعتين، حيث ضمت المجموعة الأولى: النصر والجزيرة والسويحلي والهلال وأساريا والبشاير.

بينما ضمت المجموعة الثانية: الأهلي طرابلس والاتحاد والأهلي بنغازي والمروج والاتحاد المصراتي والأفريقي بزليتن.

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