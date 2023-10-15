الاتحاد الليبي للكرة الطائرة يصدر جدول منافسات الموسم الجديد بنظام المجموعتين

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

أصدرت لجنة المسابقات العامة في الاتحاد الليبي للكرة الطائرة جدول منافسات الدوري الممتاز بالموسم الرياضي الجديد 2023-2024.

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الموسم الجديد للكرة الطائرة يشارك فيه 12 فريقا، جرى تقسميها إلى مجموعتين، حيث ضمت المجموعة الأولى: النصر والجزيرة والسويحلي والهلال وأساريا والبشاير.

بينما ضمت المجموعة الثانية: الأهلي طرابلس والاتحاد والأهلي بنغازي والمروج والاتحاد المصراتي والأفريقي بزليتن.