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ليبيا تضرب بقوة وتقتنص 8 ميداليات متنوعة في ليلة واحدة ببطولتي أفريقيا والعرب للترايثلون (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الأحد 15 أكتوبر 2023, 11:38 صباحا
ليبيا تضرب بقوة وتقتنص 8 ميداليات متنوعة في ليلة واحدة ببطولتي أفريقيا والعرب للترايثلون (صور)
مراسم تتويج ببطولتي أفريقيا والعرب للترايثلون بتواجد ليبي، 13 أكتوبر 2023. (فيسبوك)
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تتواصل في مدينة الغردقة المصرية منافسات بطولتي العرب وأفريقيا للترايثلون. وأمس السبت، اقتنصت ليبيا 8 ميداليات جديدة في البطولتين (2 ذهبية و3 فضية و3 برونز).

سباقات الفئات السنية المتنوعة للترايثلون
ففي سباق الترايثلون تحت 8 أعوام، توج محمد أنس العاقل بفضية العرب وبرونزية أفريقيا. وفي سباق تحت 12 عاما، توجت رهف أحمد علي بفضية العرب وبرونزية أفريقيا. وفي سباق تحت 17 عاما، تحصل البطل محمد علي أبوفارس على ذهبية العرب، ونال زميله عمر أحمد البي الميدالية الفضية.

الدكام يتفوق في منافسات الكبار
وفي سباق الترايثلون لفئة الكبار، توج أنور المبروك الدكام بذهبية العرب وبرونزية أفريقيا.

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وسيتجدد الموعد، اليوم الأحد، مع المشاركة الليبية بخمسة لاعبين. ففي منافسات السباحة والجري تحت 13 عاما، ينافس رغد أحمد ومحمد عبدالعال. وفي منافسات تحت 15 عاما، ينافس سفيان المرغني. وفي منافسات تحت 17 عاما، ينافس محمد أبوفارس وعمر البي.

مراسم تتويج ببطولتي أفريقيا والعرب للترايثلون بتواجد ليبي، 13 أكتوبر 2023. (فيسبوك)
مراسم تتويج ببطولتي أفريقيا والعرب للترايثلون بتواجد ليبي، 13 أكتوبر 2023. (فيسبوك)
مراسم تتويج ببطولتي أفريقيا والعرب للترايثلون بتواجد ليبي، 13 أكتوبر 2023. (فيسبوك)
مراسم تتويج ببطولتي أفريقيا والعرب للترايثلون بتواجد ليبي، 13 أكتوبر 2023. (فيسبوك)
مراسم تتويج ببطولتي أفريقيا والعرب للترايثلون بتواجد ليبي، 13 أكتوبر 2023. (فيسبوك)
مراسم تتويج ببطولتي أفريقيا والعرب للترايثلون بتواجد ليبي، 13 أكتوبر 2023. (فيسبوك)
مراسم تتويج ببطولتي أفريقيا والعرب للترايثلون بتواجد ليبي، 13 أكتوبر 2023. (فيسبوك)
مراسم تتويج ببطولتي أفريقيا والعرب للترايثلون بتواجد ليبي، 13 أكتوبر 2023. (فيسبوك)
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