منار الشلي يحجز مقعداً ليبياً في المكتب التنفيذي لرفع الأثقال

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

عقدت الجمعية العمومية لاتحاد البحر المتوسط في لعبة رفع الأثقال جلستها الانتخابية، أمس السبت، في مالطا على هامش بطولة البحر المتوسط.

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وشهدت الجمعية العمومية انتخاب المكتب التنفيذي الجديد برئاسة اليوناني بيروس ديماس، ونائبيه المصري محمد عبدالمقصود والمالطي جيزمونت، والأمين العام للاتحاد منار الدين الشلي من ليبيا.

وشمل الانتخاب في العضوية كلا من: البوسني نديم، والفرنسي ديفيد، والإيطالي لابونو، والجزائري كمال السعيدي، والتونسي أبوبكر البشراوي.