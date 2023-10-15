ملاكمو ليبيا في عربية الناشئين بالقاهرة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تتوجه، اليوم الأحد، بعثة المنتخب الليبي للملاكمة إلى العاصمة المصرية القاهرة، للمشاركة في البطولة العربية السادسة للشباب مواليد 2005-2006، والتى ستقام خلال الفترة من 16 إلى 22 أكتوبر الجاري.

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تشارك ليبيا بالملاكمين عبدالعزيز السميو في وزن 51 كغم، ويزيد الحويج في 54 كغم، ومحمد العلوي في 60 كغم، وعبدالرحمن العجيلي في 63.5 كغم.

أيضا يشارك معاذ الخمري في 67 كغم، وخالد احميدة في 71 كغم، وعبدالرحمن العبيدي في 75 كغم، وسراج الجهاني في 86 كغم، تحت إشراف المدرب الجيلاني سيف النصر.