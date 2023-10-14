40 مشاركا في بطولة ليبيا للتجديف.. وذات الصوارى في صدارة المشهد (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

اختتمت بطولة ليبيا للتجديف التي جرت على أمواج ميناء الشباب بطرابلس، وشهدت مشاركة 40 رياضيا، مثلوا أندية: ذات الصواري والكشافة البحرية في زوارة والكشافة البحرية ببنغازي والكشافة البحرية في طرابلس والرمال بزوارة وصرمان للشراع واليخوت الليبي، وجاءت النتائج النهائية للبطولة على النحو التالي:

1- سباق فردي 1000 متر

توج بالميدالية الذهبية منذر خالد المرغني من نادي ذات الصوارى، ونال الفضية زميله محمود الزواوي، وذهبت البرونزية لزميلهما عياد بكرة.

2- سباق زوجي 1000 متر

توج بالميدالية الذهبية الثنائي محمود الزواوي ومنذر المرغني من نادي ذات الصواري، ونال الفضية الثنائي أكرم علي ومحمد جمعة من نادي الكشافة البحرية ببنغازي، والميدالية البرونزية ذههبت للثنائي إبراهيم مختار وعبدالله عمر من نادي صرمان للشراع.

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3- سباق أواسط فردي

توج بالميدالية الذهبية آدم العماري من نادي الكشافة البحرية بطرابلس، ونال الفضية صفوان الكريكشي من نادي ذات الصواري، وتوج بالبرونزية مصعب أبوديب من نادي الكشافة البحرية في زوارة.

4- سباق أواسط زوجي

توج بالميدالية الذهبية الثنائي سند الدهماني وآدم العماري من نادي الكشافة البحرية في طرابلس، ونال الفضية الثنائي ناجي أبو ديب وجاسم المنصوري من نادي الكشافة البحرية بزوارة.

5- فردي الناشئين 500 متر

توج بالميدالية الذهبية سليمان المنصوري من نادي الرمال بزوارة، ونال الفضية معاذ مصطفى من نادي الليبي لليخوت، والبرونزية ذهبت لامغناس أبوالشواشي من نادي الرمال في زوارة.

6- سباق الناشئين زوجي

توج بالميدالية الذهبية الثنائي أواب أبوالشواشي وسيفاكس أبوالشواشي من نادي الكشافة البحرية بزوارة.

حفل التتويج بحضور رئيس اتحاد اللعبة الكريكشي

وفي ختام البطولة، وبحضور رئيس الاتحاد الليبي للتجديف نورالدين الكريكشي، ورئيس اتحاد السهم والقوس كريم فرحات، وأمين الصندوق بالأولمبية الليبية بدر الشريف، وأمين الصندوق في اتحاد بناء الأجسام عادل البيباص، جرى تتويج المتحصلين على التراتيب الأولى، ومنح شهادات تقدير لكل من أسهم في نجاح البطولة.

مراسم تتويج بطولة ليبيا للتجديف. (فيسبوك)

مراسم تتويج بطولة ليبيا للتجديف. (فيسبوك)

مراسم تتويج بطولة ليبيا للتجديف. (فيسبوك)