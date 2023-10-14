  • Alwasat News
Atwasat

40 مشاركا في بطولة ليبيا للتجديف.. وذات الصوارى في صدارة المشهد (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس السبت 14 أكتوبر 2023, 03:09 مساء
40 مشاركا في بطولة ليبيا للتجديف.. وذات الصوارى في صدارة المشهد (صور)
مراسم تتويج بطولة ليبيا للتجديف. (فيسبوك)
alwasat radio

اختتمت بطولة ليبيا للتجديف التي جرت على أمواج ميناء الشباب بطرابلس، وشهدت مشاركة 40 رياضيا، مثلوا أندية: ذات الصواري والكشافة البحرية في زوارة والكشافة البحرية ببنغازي والكشافة البحرية في طرابلس والرمال بزوارة وصرمان للشراع واليخوت الليبي، وجاءت النتائج النهائية للبطولة على النحو التالي:

1- سباق فردي 1000 متر
توج بالميدالية الذهبية منذر خالد المرغني من نادي ذات الصوارى، ونال الفضية زميله محمود الزواوي، وذهبت البرونزية لزميلهما عياد بكرة.

2- سباق زوجي 1000 متر
توج بالميدالية الذهبية الثنائي محمود الزواوي ومنذر المرغني من نادي ذات الصواري، ونال الفضية الثنائي أكرم علي ومحمد جمعة من نادي الكشافة البحرية ببنغازي، والميدالية البرونزية ذههبت للثنائي إبراهيم مختار وعبدالله عمر من نادي صرمان للشراع.

سالمة المعداني تعتلي المرتبة الثانية عالميا في تصنيف لاعبات الكاراتيه
نتائج طيبة لبطل التجديف محمد بكرة في بطولة العالم ببلغاريا

3- سباق أواسط فردي
توج بالميدالية الذهبية آدم العماري من نادي الكشافة البحرية بطرابلس، ونال الفضية صفوان الكريكشي من نادي ذات الصواري، وتوج بالبرونزية مصعب أبوديب من نادي الكشافة البحرية في زوارة.

4- سباق أواسط زوجي
توج بالميدالية الذهبية الثنائي سند الدهماني وآدم العماري من نادي الكشافة البحرية في طرابلس، ونال الفضية الثنائي ناجي أبو ديب وجاسم المنصوري من نادي الكشافة البحرية بزوارة.

5- فردي الناشئين 500 متر
توج بالميدالية الذهبية سليمان المنصوري من نادي الرمال بزوارة، ونال الفضية معاذ مصطفى من نادي الليبي لليخوت، والبرونزية ذهبت لامغناس أبوالشواشي من نادي الرمال في زوارة.

6- سباق الناشئين زوجي
توج بالميدالية الذهبية الثنائي أواب أبوالشواشي وسيفاكس أبوالشواشي من نادي الكشافة البحرية بزوارة.

حفل التتويج بحضور رئيس اتحاد اللعبة الكريكشي
وفي ختام البطولة، وبحضور رئيس الاتحاد الليبي للتجديف نورالدين الكريكشي، ورئيس اتحاد السهم والقوس كريم فرحات، وأمين الصندوق بالأولمبية الليبية بدر الشريف، وأمين الصندوق في اتحاد بناء الأجسام عادل البيباص، جرى تتويج المتحصلين على التراتيب الأولى، ومنح شهادات تقدير لكل من أسهم في نجاح البطولة.

مراسم تتويج بطولة ليبيا للتجديف. (فيسبوك)
مراسم تتويج بطولة ليبيا للتجديف. (فيسبوك)
مراسم تتويج بطولة ليبيا للتجديف. (فيسبوك)
مراسم تتويج بطولة ليبيا للتجديف. (فيسبوك)
مراسم تتويج بطولة ليبيا للتجديف. (فيسبوك)
مراسم تتويج بطولة ليبيا للتجديف. (فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الأمم المتحدة: تدمير أكثر من 1300 مبنى في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي

الأمم المتحدة: تدمير أكثر من 1300 مبنى في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي
«فرانس برس»: السعودية تعلّق محادثات التطبيع مع إسرائيل

«فرانس برس»: السعودية تعلّق محادثات التطبيع مع إسرائيل
أميركي يعترف بسرقته الحذاء الأحمر الشهير من «ذي ويزرد أوف أوز»

أميركي يعترف بسرقته الحذاء الأحمر الشهير من «ذي ويزرد أوف أوز»
«الموت أفضل من الرحيل».. غزة في مواجهة إنذار الإخلاء والاحتلال يتأهب لاجتياح بري

«الموت أفضل من الرحيل».. غزة في مواجهة إنذار الإخلاء والاحتلال يتأهب لاجتياح بري
السعودية: نرفض بشكل قاطع دعوات تهجير الفلسطينيين من غزة

السعودية: نرفض بشكل قاطع دعوات تهجير الفلسطينيين من غزة
كاريكاتير حليم - عملية «طوفان الأقصى»

كاريكاتير حليم - عملية «طوفان الأقصى»
مصادر ترجح لـ«بوابة الوسط» مقتل البرغثي بعد اعتقاله

مصادر ترجح لـ«بوابة الوسط» مقتل البرغثي بعد اعتقاله
مقتل مصور بوكالة «رويترز» نتيجة قصف إسرائيلي على جنوب لبنان

مقتل مصور بوكالة «رويترز» نتيجة قصف إسرائيلي على جنوب لبنان
رابطة الدوري الإنجليزي تدين العنف ضد المدنيين في غزة وإسرائيل

رابطة الدوري الإنجليزي تدين العنف ضد المدنيين في غزة وإسرائيل
علماء آثار يحددون مواقع سفن غرقت خلال الحرب العالمية الثانية قبالة دانكرك

علماء آثار يحددون مواقع سفن غرقت خلال الحرب العالمية الثانية قبالة دانكرك
لمن ستغرد العصافير في درنة

لمن ستغرد العصافير في درنة
وفاة أبرز وجوه مكافحة التنمّر المدرسيّ في كوريا الجنوبية تثير حزناً كبيراً

وفاة أبرز وجوه مكافحة التنمّر المدرسيّ في كوريا الجنوبية تثير حزناً كبيراً
الاحتلال يعلن مقتل أكثر من 1300 إسرائيلي منذ بدء عملية «طوفان الأقصى»

الاحتلال يعلن مقتل أكثر من 1300 إسرائيلي منذ بدء عملية «طوفان الأقصى»
المنتخب الوطني يواجه ليبيريا والنيجر استعداداً لتصفيات مونديال 2026

المنتخب الوطني يواجه ليبيريا والنيجر استعداداً لتصفيات مونديال 2026
«رحيل آريس».. كتاب الذاكرة وأسئلة اليوم والأمس

«رحيل آريس».. كتاب الذاكرة وأسئلة اليوم والأمس
جريدة «الوسط»: أسبوع الغموض في بنغازي

جريدة «الوسط»: أسبوع الغموض في بنغازي
قرعة كأس أمم أفريقيا 2023.. تونس في «مجموعة الموت»

قرعة كأس أمم أفريقيا 2023.. تونس في «مجموعة الموت»
السيسي يؤكد ضرورة بقاء سكان غزة صامدين على أرضهم

السيسي يؤكد ضرورة بقاء سكان غزة صامدين على أرضهم
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
نادي التحدي في طمينة يتعاقد مع أطقم فنية للفئات السنية (صور)
نادي التحدي في طمينة يتعاقد مع أطقم فنية للفئات السنية (صور)
تشكيل رابطة أندية الدوري الممتاز في مدينة بنغازي.. السبت
تشكيل رابطة أندية الدوري الممتاز في مدينة بنغازي.. السبت
الأهلي طرابلس يلتقي الصفاقسي التونسي وديا استعدادا للموسم الجديد
الأهلي طرابلس يلتقي الصفاقسي التونسي وديا استعدادا للموسم الجديد
الليبي سعد الفلاح يجهز لمنازلة الإيطالى مارسيلو في روما
الليبي سعد الفلاح يجهز لمنازلة الإيطالى مارسيلو في روما
الأولمبية الليبية تواصل المبادرات الإيجابية بتجهيز عيادة طبية لمتضرري «دانيال» (صور)
الأولمبية الليبية تواصل المبادرات الإيجابية بتجهيز عيادة طبية ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الأهلي بنغازي يفقد نتيجة مباراته أمام بيروت اللبناني في نصف نهائي بطولة الدوحة للسلة
الأهلي بنغازي يفقد نتيجة مباراته أمام بيروت اللبناني في نصف ......
اتحاد الكرة يتحدى صعاب عاصفة «دانيال» ويعلن موعد انطلاق «دورينا» رسميًا
اتحاد الكرة يتحدى صعاب عاصفة «دانيال» ويعلن موعد انطلاق ......
نادي الخمس يتعاقد مع المدرب المصري سمير كمونة
نادي الخمس يتعاقد مع المدرب المصري سمير كمونة...
الهلال يفوز على رايون سبورت الرواندي بركلات الترجيح ويتأهل إلى دور المجموعات بالكونفدرالية
الهلال يفوز على رايون سبورت الرواندي بركلات الترجيح ويتأهل ......
اليوم.. الأهلي بنغازي يواجه أسيك ميموزا بدوري أبطال أفريقيا
اليوم.. الأهلي بنغازي يواجه أسيك ميموزا بدوري أبطال أفريقيا...
المزيد
منتخب التايكوندو يستعد للمشاركة في بطولة أفريقيا بأبيدجان
منتخب التايكوندو يستعد للمشاركة في بطولة أفريقيا بأبيدجان...
40 مشاركا في بطولة ليبيا للتجديف.. وذات الصوارى في صدارة المشهد (صور)
40 مشاركا في بطولة ليبيا للتجديف.. وذات الصوارى في صدارة ......
أساتذة ليبيا للقوة البدنية ثالث العالم بـ28 ميدالية متنوعة
أساتذة ليبيا للقوة البدنية ثالث العالم بـ28 ميدالية متنوعة...
الأولمبية الليبية تواصل المبادرات الإيجابية بتجهيز عيادة طبية لمتضرري «دانيال» (صور)
الأولمبية الليبية تواصل المبادرات الإيجابية بتجهيز عيادة ......
الليبي سعد الفلاح يجهز لمنازلة الإيطالى مارسيلو في روما
الليبي سعد الفلاح يجهز لمنازلة الإيطالى مارسيلو في روما...
المزيد