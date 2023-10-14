أساتذة ليبيا للقوة البدنية ثالث العالم بـ28 ميدالية متنوعة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

توج منتخب ليبيا للقوة البدنية بـ28 ميدالية (9 ذهبية، و11 فضية، و8 برونزية)، ليأتي ثالث الترتيب العام في بطولة العالم للأساتذة 2023، التي أقيمت أخيرا في دولة منغوليا، وشهدت مشاركة 40 دولة.

المتوجون بالميداليات في مختلف الأوزان

في وزن 93 أساتذة 3، حل الرياضي إبراهيم مادي رابعا بميداليتين برونزيتين. وفي وزن 66 أساتذة 2، جاء الرياضي عبدالله بوشعالة ثانيا بميدالية ذهبية وثلاث فضية. وفي وزن 74 أساتذة 2، توج الرياضي أشرف الفلاح بطلا للوزن بذهبيتين وفضية.

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وفي وزن 93 أساتذة 2، الرياضي عادل سلطان جاء في الترتيب الثالث بميدالية ذهبية وفضية وبرونزيتين. وفي وزن 120 أساتذة 2، جاء الرياضي عبدالحكيم الدلفاق ثامنا. وفي وزن + 120 أساتذة، توج الرياضي خالد الخريف بميداليتين فضيتين.