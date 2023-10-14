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أساتذة ليبيا للقوة البدنية ثالث العالم بـ28 ميدالية متنوعة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس السبت 14 أكتوبر 2023, 03:06 مساء
أساتذة ليبيا للقوة البدنية ثالث العالم بـ28 ميدالية متنوعة
أساتذة ليبيا للقوة البدنية. (فيسبوك)
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توج منتخب ليبيا للقوة البدنية بـ28 ميدالية (9 ذهبية، و11 فضية، و8 برونزية)، ليأتي ثالث الترتيب العام في بطولة العالم للأساتذة 2023، التي أقيمت أخيرا في دولة منغوليا، وشهدت مشاركة 40 دولة.

المتوجون بالميداليات في مختلف الأوزان  
في وزن 93 أساتذة 3، حل الرياضي إبراهيم مادي رابعا بميداليتين برونزيتين. وفي وزن 66 أساتذة 2، جاء الرياضي عبدالله بوشعالة ثانيا بميدالية ذهبية وثلاث فضية. وفي وزن 74 أساتذة 2، توج الرياضي أشرف الفلاح بطلا للوزن بذهبيتين وفضية.

الليبي عبدالله هاجر يتوج بـ3 ميداليات في عالمية القوة البدنية بمالطا
 
وفي وزن 93 أساتذة 2، الرياضي عادل سلطان جاء في الترتيب الثالث بميدالية ذهبية وفضية وبرونزيتين. وفي وزن 120 أساتذة 2، جاء الرياضي عبدالحكيم الدلفاق ثامنا. وفي وزن + 120 أساتذة، توج الرياضي خالد الخريف بميداليتين فضيتين.

عمر شبيك ثالث وزن 59 أستاذة 1 بـ4 ميداليات برونزية
وفي وزن 59 أساتذة 1، جاء الرياضي عمر شبيك ثالث الوزن بأربع ميداليات برونزية. وفي وزن 93 أساتذة 1، توج الرياضي أكرم البوعيشي بطلا لهذا الوزن بميداليتين ذهبيتين وفضية. وفي وزن 120 أساتذة 1، جاء الرياضي محمد الخزعلي في الترتيب الثاني بذهبية وفضيتين. وفي وزن + 120 أساتذة 1، توج الرياضي علاء الدين الشيخي بطلا لهذا الوزن بذهبيتين وفضية.

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