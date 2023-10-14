الأولمبية الليبية تواصل المبادرات الإيجابية بتجهيز عيادة طبية لمتضرري «دانيال» (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تتواصل المبادرات الايجابية في اللجنة الأولمبية الليبية، للتخفيف من الآم متضرري العاصفة «دانيال». فبعد إشرافها على حملتي التبرع بالدم في طرابلس وبنغازي، اللتين شهدتا إقبالا كبيرا من الوسط الرياضي، من شباب الأندية والمدربين والإعلاميين والمسيرين والاتحادات الرياضية، شهدت قرية الياقوتة في منطقة سيدي خليفة ببنغازي، التي تقنطها 18 أسرة متضررة من سيول درنة، مبادرة جديدة للأولمبية بتجهيزها عيادة طبية متكاملة.

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جاء ذلك بحضور عن اللجنة الأولمبية عضو مجلس الإدارة كريم فرحات، ورئيس الاتحاد الليبي للسباحة عصمان القنين، ورئيس المجلس البلدي لسيدي خليفة عوض نجم، ورئيس فرع الهلال الأحمر عبدالحميد عباس، ومدير قرية الياقوتة صابر العبيدي.



وتحتوي العيادة الطبية على ثلاثة أسرة، منها اثنان للكشف السريع، وسرير بفراش طبي، وكميات من أدوات الجراحة والإسعافات الأولية، وأجهزة قياس الضغط والسكر (زئبقي وإلكتروني)، وستار للكشف، وميزان للوزن، وجهاز لقياس الطول، بالإضافة إلى ثلاث شاشات 43 بوصة، وثلاثة أجهزة «بلاى ستيشن»، للترفيه على الأطفال النازحين.

مبادرة قرية الياقوتة في منطقة سيدي خليفة ببنغازي. (فيسبوك)

مبادرة قرية الياقوتة في منطقة سيدي خليفة ببنغازي. (فيسبوك)

مبادرة قرية الياقوتة في منطقة سيدي خليفة ببنغازي. (فيسبوك)

مبادرة قرية الياقوتة في منطقة سيدي خليفة ببنغازي. (فيسبوك)