تشكيل رابطة أندية الدوري الممتاز في مدينة بنغازي.. السبت

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

تعقد، اليوم السبت في مدينة بنغازي، أندية: الاتحاد والنصر والهلال والأهلي بنغازي السويحلي والاتحاد المصراتي والتعاون والأخضر والتحدي والأنوار اجتماعا مهما، لتشكيل رابطة أندية الدوري الممتاز.

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يأتي ذلك ضمن مساعي تطوير عمل الأندية من خلال تشكيل الرابطة، التي ستكون رافدا قويا لها، وسيجرى خلال الاجتماع اختيار رئيس للرابطة، ومقر لها.

يضم الدوري الليبي هذا الموسم 22 فريقا، بينما بلغ عدد الأندية التي أكدت مشاركتها في الرابطة 10 فقط.

اجتماع تشكيل رابطة أندية الدوري الممتاز في بنغازي. (فيسبوك)