وزير الرياضة يجتمع مع أندية الدوري الممتاز لكرة القدم قبل قرعة الثلاثاء

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

يشهد ديوان وزارة الرياضة في طرابلس، غدا الأحد في الواحدة ظهرا، اجتماعا بين وزير الرياضة عبد الشفيع الجويفي ورؤساء أندية الدوري الممتاز، بناء على دعوة من الوزير، وذلك قبل موعد انطلاق الدوري الممتاز، المقرر له في السابع والعشرين من أكتوبر الجاري.

قرعة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.. الثلاثاء المقبل

يأتي ذلك قبل قرعة الدوري الممتاز التي ستجرى الثلاثاء المقبل، بعدما استقر مجلس إدارة اتحاد كرة القدم الليبي، برئاسة عبدالحكيم الشلماني، على انطلاق الموسم الكروي الجديد 2023-2024 الجمعة الموافق 27 أكتوبر الجاري.

- وزير الرياضة: الاجتماع مع ممثلي الدرجة الأولى مثمر وأسعى للاتقاء بممثلي الدرجة الثانية

وجاء ذلك بعدما وجه اتحاد الكرة خطابا إلى رؤساء مجالس إدارات أندية الدوري الممتاز عن طريق الاتحادات الفرعية في المناطق، ورؤساء اللجان العاملة بالاتحاد الليبي لكرة القدم، بهدف إخطار جميع الأطراف بموعد انطلاق الدوري الممتاز «دورينا».

دعوى وزير الرياضة عبد الشفيع الجويفي لرؤساء أندية الدوري الممتاز. (فيسبوك)