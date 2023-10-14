طارق التائب يظهر في لفتة التضامن مع دارنس بعد نكبة «دانيال»

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

تتواصل المباريات الودية في عدة مدن ليبية، بعد مرور أكثر من شهر على العاصفة «دانيال» في مدينة درنة، التي تركت آثارها الكبيرة في المجتمع الليبي.

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ونقلت وسائل التواصل الاجتماعي صورة جمعت نجم الكرة الليبية والعربية السابق طارق التائب، ولاعب دارنس عصام الطشاني، والصحفي علي النويصري في إحدى المباريات الودية.