طارق التائب يظهر في لفتة التضامن مع دارنس بعد نكبة «دانيال»

تتواصل المباريات الودية في عدة مدن ليبية، بعد مرور أكثر من شهر على العاصفة «دانيال» في مدينة درنة، التي تركت آثارها الكبيرة في المجتمع الليبي.
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ونقلت وسائل التواصل الاجتماعي صورة جمعت نجم الكرة الليبية والعربية السابق طارق التائب، ولاعب دارنس عصام الطشاني، والصحفي علي النويصري في إحدى المباريات الودية.
شعار دارنس يتصدر المشهد في وجود «التائب»
جاءت الصورة بهدف لفت الأنظار إلى الفاجعة التي ضربت ليبيا، حيث رفع شعار نادي دارنس تضامنا مع النادي الذي فقد كثيرا من شخصياته الرياضية. كما تضرر الكثير من مرافق النادي، وتقرر إعادة بنائه من جديد، بعد أن علق نشاطه الرياضي.
يعد نادي دارنس، البالغ عمره الرياضي 65 عاما، من الأندية الليبية العريقة التي أسهمت في النشاط الرياضي بالبلاد بقوة. كما أنه أسهم في إظهار العديد من النجوم في مختلف الألعاب، وتحديدا كرة القدم، ومنهم من مثّل منتخب ليبيا دوليا.
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