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الفرق الليبية.. معسكرات وتعاقدات بالملايين استعداداً للموسم الجديد

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس السبت 14 أكتوبر 2023, 01:05 مساء
الفرق الليبية.. معسكرات وتعاقدات بالملايين استعداداً للموسم الجديد
الهلال والنصر في لقاء سابقة من مسابقة الدوري الليبي. (فيسبوك)
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حدد الاتحاد الليبي لكرة القدم السابع والعشرين من شهر أكتوبر الجاري موعدا لانطلاق عجلة الدوري الليبي الممتاز للموسم الرياضي 2023-2024 بمشاركة 22 فريقا، منها أربعة فرق جديدة ستخوض غمار هذا الموسم وهي المروج والأنوار والبشائر والملعب الليبي، وفي المقابل يغادر فريقان فقط الدوري الممتاز هما شباب الجبل من المجموعة الأولى والمحلة من المجموعة الثانية.

اتحاد الكرة لم يقدم أي توضيحات أو معلومات بخصوص الموسم الجديد وشكل المسابقة واللائحة المنظمة لها، الأمر الذي أثار الكثير من الغموض حول ملامح الموسم الجديد من الدوري الممتاز بعدما اكتفى الاتحاد بتحديد موعد انطلاق الموسم الكروي فقط.

وعقب الكشف عن موعد بدء الموسم الجديد بدأت الأندية تكثف من استعداداتها لخوض المنافسات الكروية من خلال الدخول في معسكرات خارجية في مصر وتونس وتركيا، فيما اكتفت فرق أخرى بالمعسكرات الداخلية فقط على الرغم أن البعض منها يستطيع الدخول في معسكرات خارجية.

الفرق التي فضلت الدخول في معسكرات خارجية هي السويحلي الذي أقام معسكره في تركيا، فيما فضل الاتحاد إقامة معسكره في مصر، وتوجهت فرق النصر والأهلي طرابلس والمدينة إلى تونس، بينما جمعت فرق الأهلي بنغازي والهلال وأبوسليم بين تونس ومصر عند إقامة معسكراتها.

أما الفرق التي اكتفت بإقامة معسكرات داخلية استعدادا لخوض منافسات موسم 2023-2024 فهي الأخضر والصداقة والتعاون والتحدي والأولمبي وأساريا والخمس والاتحاد المصراتي والصقور والمروج والأنوار والملعب الليبي والبشائر.

أما نادي دارنس فقد أعلن أنه قرر تجميد نشاطه هذا الموسم بسبب كارثة درنة، ومن غير المعروف حتى الآن ما إذا كان فريقه سيشارك في الموسم الجديد أم لا على الرغم من أن كل الأندية الليبية فتحت له ملاعبها وسخرت له كل الإمكانات من أجل المشاركة وتجاوز المحنة التي ضربت مدينة درنة.

الباشا رئيسا للجنة المسابقات في الموسم الكروي الجديد
الأهلي طرابلس يتعاقد مع شريك طبي لفرق النادي

كما أن وزير الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالشفيع الجويفي، جدد التأكيد على أن الوزارة لن تتخلى عن نادي دارنس وجميع الأندية وستسخر جميع إمكاناتها لدعم ومساندة أنديتنا المتضررة حتى تستعيد نشاطها من جديد، وقد ناقش الوزير خلال لقاء مع رئيس اللجنة التسييرية بنادي دارنس سهيل بوشيحة، إمكان عدول نادي دارنس عن تجميد نشاطه مقابل تكفل الوزارة بتهيئة الظروف المناسبة أمام النادي ونقل نشاطه موقتاً إلى مدينة البيضاء، وتوفير ملاعب للتدريبات ومقر إداري مناسب، إلى جانب عمل الوزارة على تخصيص قطعة أرض جديدة بمدينة درنة لبناء مقر جديد حديث ومتكامل للنادي في أسرع وقت ممكن، لتمكين ومساعدة الشباب الرياضي بالمدينة على إحياء ناديهم واستئناف نشاطهم.

وبعيداً عن أزمة دارنس، فإن الشيء الملفت للنظر أن كل هذه الفرق وبرغم ما تملكه من إمكانات مادية وداعمين لها، تطلب كل موسم رياضي دعما من الدولة وتعرقل انطلاق الدوري في المواعيد المحددة له من قبل اتحاد الكرة أملا في الحصول على هذا الدعم، وهو السيناريو الذي لا يتمنى أحد تكراره هذا الموسم حتى ينطلق الموسم في موعده المحدد من دون أي مشاكل أو معوقات.

وفي إطار الاستعداد للموسم الكروي الجديد، حرصت غالبية الفرق المشاركة في مسابقة الدوري الممتاز على إبرام العديد من التعاقدات مع لاعبين سواء لاعبين جددا أو من خلال التجديد لأبرز العناصر التي ترى ضرورة استمرارها في صفوفها. ويعتبر هذا الموسم الأكثر إسرافا من ناحية التعاقدات المالية وجلب المحترفين من الأندية الأفريقية وأندية الشمال الأفريقي والبرزايل والدومنيكان.

الدوري الليبي وبالرغم من إنفاق أموال طائلة على إقامة المعسكرات الخارجية والداخلية، والتعاقدات المالية التي وصلت في بعض الأندية إلى أكثر من عشرين مليون دينار هذا الموسم، فإن الكرة الليبية تعاني من الإخفاقات على المستوى القاري الذي لم يشهد أي إنجاز ليبي حتى الآن نتيجة عدم وجود منظومة كروية وتخطيط علمي سليم يبدأ من مرحلة الناشئين، وتأهيل مدربين متخصصين فى تعليم المهارات، وتنظيم مسابقات محلية منتظمة لتسهم في استقرار المنافسات وتطورها على مر السنين، وإسناد التخطيط والعمل إلى المتخصصين فى علوم التدريب والتخطيط وعلم النفس وغيرها من التخصصات بهدف الارتقاء بمستوى كرة القدم في ليبيا.

ويمكن اعتبار محصلة المشاركة القارية لفريقي الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي في بطولة دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم دليلا على التراجع الشديد الذي تعانيه الكرة الليبية، فالفريقان خرجا مبكرا من البطولة وفشلا في بلوغ دور المجموعات على الرغم من التعاقدات الكبيرة التي أبرماها والمبالغ المالية المهدرة على إقامة معسكرات وتعاقدات مع محترفين وأطقم فنية، تعكس غياب الإدارات المحترفة التي تستطيع تحويل الإمكانات المتاحة إلى إنجازات ملموسة، والنتيجة أن ناديين عريقين وكبيرين بحجم الأهلي طرابس والأهلي بنغازي لم يحققا أي إنجاز قاري يحسب لهما.

هذا التراجع ينعكس بالضرورة على المنتخب الوطني الذي فشل بدوره في التأهل إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام في كوت ديفوار يناير المقبل، ليتواصل غياب «فرسان المتوسط» عن العرس الأفريقي الكبير.

مباراة سابقة في الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم. (فيسبوك)
مباراة سابقة في الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم. (فيسبوك)
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