شركة الجزيرة للخدمات الرياضية تستعد لمشروع جديد في إسبانيا بأيادٍ ليبية

أكد مفوض عام شركة الجزيرة للخدمات الرياضية، خليفة سلطان، أن الشركة تتطلع لتطوير إمكاناتها بوصفها شركة ليبية متخصصة في تنظيم المعسكرات للفرق والمنتخبات الليبية والعربية.
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وقال في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم السبت: «تنظيم المعسكرات والتعاقدات مع اللاعبين والمدربين أصبح عملا احترافيا وليس بمحض الصدفة، ويحتاج لخبرة وعلاقات، وهو نوع من العمل الإداري الاحترافي، ولا بد أن يكون من يتولاه ملما بالنشاط الرياضي».
شركة الجزيرة الرياضية نظمت معسكرات للنادي الأهلي المصري
وأضاف سلطان: «شركة الجزيرة الرياضية أصبحت تسعى للتعامل مع الفرق العربية، خاصة في مصر والمغرب، وتنظيم معسكرات لنادي بحجم الأهلي المصري عدة مرات خطوة مهمة للشركة، حيث إن الخطوات القادمة ستكون كبيرة. كما لدينا مشروع رياضي في إسبانيا».
تنظم شركة الجزيرة للخدمات الرياضية أغلب معسكرات الفرق والمنتخبات الليبية في تونس ومصر والمغرب.
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