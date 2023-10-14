  • Alwasat News
Atwasat

شركة الجزيرة للخدمات الرياضية تستعد لمشروع جديد في إسبانيا بأيادٍ ليبية

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد السبت 14 أكتوبر 2023, 10:44 صباحا
شركة الجزيرة للخدمات الرياضية تستعد لمشروع جديد في إسبانيا بأيادٍ ليبية
مفوض عام شركة الجزيرة للخدمات الرياضية، خليفة سلطان. (أرشيفية : الإنترنت)
alwasat radio

أكد مفوض عام شركة الجزيرة للخدمات الرياضية، خليفة سلطان، أن الشركة تتطلع لتطوير إمكاناتها بوصفها شركة ليبية متخصصة في تنظيم المعسكرات للفرق والمنتخبات الليبية والعربية.

- منتخب ليبيا جاهز لمواجهة بوتسوانا وسط انتظار هدية تونس في تصفيات أفريقيا
- منتخب «الفرسان» يتمسك بالأمل الضعيف في تصفيات أفريقيا أمام بوتسوانا

وقال في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم السبت: «تنظيم المعسكرات والتعاقدات مع اللاعبين والمدربين أصبح عملا احترافيا وليس بمحض الصدفة، ويحتاج لخبرة وعلاقات، وهو نوع من العمل الإداري الاحترافي، ولا بد أن يكون من يتولاه ملما بالنشاط الرياضي».

شركة الجزيرة الرياضية نظمت معسكرات للنادي الأهلي المصري
وأضاف سلطان: «شركة الجزيرة الرياضية أصبحت تسعى للتعامل مع الفرق العربية، خاصة في مصر والمغرب، وتنظيم معسكرات لنادي بحجم الأهلي المصري عدة مرات خطوة مهمة للشركة، حيث إن الخطوات القادمة ستكون كبيرة. كما لدينا مشروع رياضي في إسبانيا».
 
تنظم شركة الجزيرة للخدمات الرياضية أغلب معسكرات الفرق والمنتخبات الليبية في تونس ومصر والمغرب.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أميركي يعترف بسرقته الحذاء الأحمر الشهير من «ذي ويزرد أوف أوز»

أميركي يعترف بسرقته الحذاء الأحمر الشهير من «ذي ويزرد أوف أوز»
«الموت أفضل من الرحيل».. غزة في مواجهة إنذار الإخلاء والاحتلال يتأهب لاجتياح بري

«الموت أفضل من الرحيل».. غزة في مواجهة إنذار الإخلاء والاحتلال يتأهب لاجتياح بري
السعودية: نرفض بشكل قاطع دعوات تهجير الفلسطينيين من غزة

السعودية: نرفض بشكل قاطع دعوات تهجير الفلسطينيين من غزة
كاريكاتير حليم - عملية «طوفان الأقصى»

كاريكاتير حليم - عملية «طوفان الأقصى»
مقتل مصور بوكالة «رويترز» نتيجة قصف إسرائيلي على جنوب لبنان

مقتل مصور بوكالة «رويترز» نتيجة قصف إسرائيلي على جنوب لبنان
رابطة الدوري الإنجليزي تدين العنف ضد المدنيين في غزة وإسرائيل

رابطة الدوري الإنجليزي تدين العنف ضد المدنيين في غزة وإسرائيل
لمن ستغرد العصافير في درنة

لمن ستغرد العصافير في درنة
وفاة أبرز وجوه مكافحة التنمّر المدرسيّ في كوريا الجنوبية تثير حزناً كبيراً

وفاة أبرز وجوه مكافحة التنمّر المدرسيّ في كوريا الجنوبية تثير حزناً كبيراً
الاحتلال يعلن مقتل أكثر من 1300 إسرائيلي منذ بدء عملية «طوفان الأقصى»

الاحتلال يعلن مقتل أكثر من 1300 إسرائيلي منذ بدء عملية «طوفان الأقصى»
المنتخب الوطني يواجه ليبيريا والنيجر استعداداً لتصفيات مونديال 2026

المنتخب الوطني يواجه ليبيريا والنيجر استعداداً لتصفيات مونديال 2026
«رحيل آريس».. كتاب الذاكرة وأسئلة اليوم والأمس

«رحيل آريس».. كتاب الذاكرة وأسئلة اليوم والأمس
قرعة كأس أمم أفريقيا 2023.. تونس في «مجموعة الموت»

قرعة كأس أمم أفريقيا 2023.. تونس في «مجموعة الموت»
السيسي يؤكد ضرورة بقاء سكان غزة صامدين على أرضهم

السيسي يؤكد ضرورة بقاء سكان غزة صامدين على أرضهم
ماكرون يحرِّض الاحتلال الإسرائيلي على «رد قوي» ضد حماس

ماكرون يحرِّض الاحتلال الإسرائيلي على «رد قوي» ضد حماس
في العدد 412: أسبوع عزل بنغازي.. و«طوفان الأقصى»

في العدد 412: أسبوع عزل بنغازي.. و«طوفان الأقصى»
شاهد «في التسعين»: تحضيرات المنتخب الودية.. وموعد «دورينا»

شاهد «في التسعين»: تحضيرات المنتخب الودية.. وموعد «دورينا»
الصين: عدم تحقيق العدالة للفلسطينيين لب صراع الشرق الأوسط

الصين: عدم تحقيق العدالة للفلسطينيين لب صراع الشرق الأوسط
أرض الميعاد

أرض الميعاد
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
استشهاد اللاعب الفلسطيني رشيد دبور تحت القصف المستمر على قطاع غزة
استشهاد اللاعب الفلسطيني رشيد دبور تحت القصف المستمر على قطاع غزة
ليبيا تشارك في البطولة العربية للسباحة بالإمارات
ليبيا تشارك في البطولة العربية للسباحة بالإمارات
منتخب ليبيا للترايثلون يشارك في بطولة أفريقيا بمصر
منتخب ليبيا للترايثلون يشارك في بطولة أفريقيا بمصر
الأهلي طرابلس يفوز على البنزرتي التونسي وديًا
الأهلي طرابلس يفوز على البنزرتي التونسي وديًا
الكوني: مجلس الشورى والحكماء بالأهلي طرابلس يهدف لترابط وتواصل الأجيال
الكوني: مجلس الشورى والحكماء بالأهلي طرابلس يهدف لترابط وتواصل ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الأهلي بنغازي يفقد نتيجة مباراته أمام بيروت اللبناني في نصف نهائي بطولة الدوحة للسلة
الأهلي بنغازي يفقد نتيجة مباراته أمام بيروت اللبناني في نصف ......
اتحاد الكرة يتحدى صعاب عاصفة «دانيال» ويعلن موعد انطلاق «دورينا» رسميًا
اتحاد الكرة يتحدى صعاب عاصفة «دانيال» ويعلن موعد انطلاق ......
نادي الخمس يتعاقد مع المدرب المصري سمير كمونة
نادي الخمس يتعاقد مع المدرب المصري سمير كمونة...
اليوم.. الأهلي بنغازي يواجه أسيك ميموزا بدوري أبطال أفريقيا
اليوم.. الأهلي بنغازي يواجه أسيك ميموزا بدوري أبطال أفريقيا...
الهلال يفوز على رايون سبورت الرواندي بركلات الترجيح ويتأهل إلى دور المجموعات بالكونفدرالية
الهلال يفوز على رايون سبورت الرواندي بركلات الترجيح ويتأهل ......
المزيد
شركة الجزيرة للخدمات الرياضية تستعد لمشروع جديد في إسبانيا بأيادٍ ليبية
شركة الجزيرة للخدمات الرياضية تستعد لمشروع جديد في إسبانيا ......
شاهد «في التسعين»: تحضيرات المنتخب الودية.. وموعد «دورينا»
شاهد «في التسعين»: تحضيرات المنتخب الودية.. وموعد «دورينا»...
الظهرة يسعى إلى العودة للدوري الممتاز
الظهرة يسعى إلى العودة للدوري الممتاز...
الكوني: مجلس الشورى والحكماء بالأهلي طرابلس يهدف لترابط وتواصل الأجيال
الكوني: مجلس الشورى والحكماء بالأهلي طرابلس يهدف لترابط ......
الأهلي طرابلس يفوز على البنزرتي التونسي وديًا
الأهلي طرابلس يفوز على البنزرتي التونسي وديًا...
المزيد