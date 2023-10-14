شركة الجزيرة للخدمات الرياضية تستعد لمشروع جديد في إسبانيا بأيادٍ ليبية

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

أكد مفوض عام شركة الجزيرة للخدمات الرياضية، خليفة سلطان، أن الشركة تتطلع لتطوير إمكاناتها بوصفها شركة ليبية متخصصة في تنظيم المعسكرات للفرق والمنتخبات الليبية والعربية.

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وقال في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم السبت: «تنظيم المعسكرات والتعاقدات مع اللاعبين والمدربين أصبح عملا احترافيا وليس بمحض الصدفة، ويحتاج لخبرة وعلاقات، وهو نوع من العمل الإداري الاحترافي، ولا بد أن يكون من يتولاه ملما بالنشاط الرياضي».