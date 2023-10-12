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شاهد «في التسعين»: تحضيرات المنتخب الودية.. وموعد «دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 12 أكتوبر 2023, 07:42 مساء
شاهد «في التسعين»: تحضيرات المنتخب الودية.. وموعد «دورينا»
برنامج «في التسعين» على قناة «الوسط» (WTV)، الخميس 12 أكتوبر 2023
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يواصل برنامج «في التسعين» على قناة «الوسط» (WTV) متابعته للرياضة الليبية؛ حيث يناقش مساء اليوم الخميس استعدادات المنتخب الوطني الأول لكرة القدم لمباراتي ليبيريا والنيجر وديًا، وأبرز اللاعبين المستبعدين من قائمة المدرب الصربي ميلوتين سيريدوفيتش الشهير بـ«ميشو» في إطار التحضيرات لتصفيات كأس العالم 2026.

ويستعرض البرنامج فرص انطلاق الدوري الليبي لكرة القدم في موعده ونظامه وما الجديد الذي تأتي به النسخة الجديدة. كما يتطرق البرنامج إلى ملف الملاعب الجديدة التي جرى تأهيلها، وهل هي جاهزة لاحتضان المنافسات دوليًا؟

وفي 30 أغسطس أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» جدول مباريات التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026 التي ستستضيفها كل من الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك؛ حيث ينافس المنتخب الوطني الليبي ضمن منتخبات المجموعة الرابعة التي تضم إلى جواره كلًا من الكاميرون وكاب فيردي وأنغولا وإيسواتيني وموريشيوس.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
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