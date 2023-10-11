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ليبيا تشارك في البطولة العربية للسباحة بالإمارات

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 11 أكتوبر 2023, 05:44 مساء
ليبيا تشارك في البطولة العربية للسباحة بالإمارات
تتويج الفائزين في البطولة العربية الأولى للسباحة (أرشيفية: الإنترنت)
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عقدت اللجنة المنظمة للبطولة العربية الثانية للسباحة التي تستضيفها العاصمة الإماراتية أبوظبي أول اجتماعاتها اليوم الأربعاء لبحث جميع التفاصيل والخطوات التي جرى اتخاذها لتنظيم البطولة التي تقام خلال الفترة من 27 إلى 30 أكتوبر الجاري بإشراف من مجلس أبوظبي الرباضي والاتحاد الإماراتي للسباحة.

17 دولة تتنافس في البطولة العربية للسباحة
وأكد رئيس اللجنة المنظمة للبطولة العربية للسباحة عبدالله الوهيبي أن الإمارات جاهزة لاستضافة البطولة التي يشارك فيها 119 سباحًا يمثلون 17 دولة عربية.

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وقال الوهيبي إن الدول المشاركة هي: الإمارات وليبيا وقطر والسعودية والبحرين وعمان واليمن وفلسطين والجزائر وسورية ولبنان وتونس وجيبوتي وموريتانيا والمغرب والعراق والسودان.

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