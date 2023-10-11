التريكي: الدولي للدراجات يعتمد طواف ليبيا.. ومدينة درنة إحدى مراحل السباق لدعم إعادتها

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

أكد رئيس الاتحاد الليبي للدراجات دكتور نورالدين التريكي، عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك»، أن «المجهودات الكبيرة التي بذلت منذ فترة طويلة من قبل الاتحاد الليبي للدراجات» وبمساعدة رئيس الاتحاد الأفريقي للدراجات الدكتور وجيه عزام جرى اعتماد تنظيم طواف ليبيا الدولي الرابع للدراجات في رزنامة الاتحاد الدولي للدراجات، العام المقبل.

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وأضاف التريكي قائلا «الطواف سيشهد مشاركة عدد من المنتخبات العربية والأفريقية وأيضا فرق من أوروبا»، موضحا أن «مدينة درنة الجريحة ستكون إحدى مراحل الطواف، تعبيرا من الجميع عن تضامنهم مع المدينة المنكوبة جراء عاصفة دانيال، ودعما لرجوعها إلى نشاطها وحلتها المعتادة بعون الله تعالي».

التريكي: أشكر أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي للدراجات

كما حيا التريكي في ختام رسالته رئيس الاتحاد الدولي للدراجات ديفيد لابراتيان على دعمه، واعتماده الطواف سنويا، قائلا: «الشكر موصول لكل أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي للدراجات، وللمسؤولين في شركة عربيا لإقامة الدورات الرياضية والمؤتمرات الدولية الراعي الرسمي للطواف».

شعار طواف ليبيا المقرر انطلاقه العام المقبل. (فيسبوك)