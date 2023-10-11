مانيطة لـ«بوابة الوسط»: ليبيا في البطولة العربية لملاكمة الشباب بالقاهرة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

أكد رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد الليبي للملاكمة عبدالكريم مانيطة في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» على مشاركة ليبيا في البطولة العربية السادسة للشباب مواليد 2005-2006 والتي ستقام بالعاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة من 12 إلى 18 أكتوبر الجاري.

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وأضاف مانيطة أن المشاركة ستكون بالملاكمين عبدالعزيز السميو في وزن 51 كغم ويزيد الحويج في وزن 54 كغم ومحمد العلوى في وزن 60 كغم وعبدالرحمن العجيلي في وزن 63.5 كغم.

واختتم مانيطة حديثه إلى «بوابة الوسط» قائلا: «المشاركة أيضا عبر معاذ الخمري في وزن 67 كغم، وخالد احميده في وزن 71 كغم وعبدالرحمن العبيدي في وزن 75 كغم وسراج الجهاني في وزن 86 كغم تحت إشراف المدرب الجيلاني سيف النصر».