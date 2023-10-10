معسكر خارجي في تونس للأهلي طرابلس والمدينة وأساريا بعد النصر

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

توجد حاليا في تونس ثلاثة فرق ليبية، لإقامة معسكرات خارجية فيها، استعدادا للموسم الرياضي الجديد، منها فريق الأهلي طرابلس منذ السبت الماضي.

وسيجري الأهلي طرابلس خلال معسكره التدريبي مباريات ودية مع فرق تونسية، من بينها الصفاقسي والأولمبي الباجي والبنزرتي، وجار الاتفاق على إقامة مباراة رابعة لم يعلنها بعد.

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ووصلت إلى تونس، أمس الإثنين، بعثة فريق المدينة، للدخول في معسكر خارجي. كما وصل إليها أيضا فريق أساريا.

النصر يختتم معسكره الخارجي في تونس

اختتم فريق النصر، الأسبوع الماضي، معسكره في تونس، بعدما أجرى خلاله ثلاث مباريات ودية: الأولى أمام شبيبة القيروان، التي انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

وشهدت مباراته الثانية تعادلا إيجابيا مع فريق الهلال الشابي بهدفين لمثلهما، بينما فقد مباراته الثالثة أمام النادي الصفاقسي بهدف دون رد.

تدريبات فريق كرة القدم الأول بنادي الأهلي طرابلس في معسكر تونس. (صفحة نادي الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)