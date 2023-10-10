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أبوسليم يستعين بالمخضرم أكرم الزوي قبل مجموعات «الكونفدرالية»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الثلاثاء 10 أكتوبر 2023, 12:32 مساء
أبوسليم يستعين بالمخضرم أكرم الزوي قبل مجموعات «الكونفدرالية»
المهاجم الدولي المخضرم أكرم الزوي خلال التوقيع لأبوسليم، 9 أكتوبر 2023. (فيسبوك)
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تعاقدت إدارة نادي أبوسليم مع المهاجم المخضرم أكرم الزوي لتعزيز صفوف الفريق في المشاركة الأفريقية بدور مجموعات كأس الاتحاد «الكونفدرالية»، وقبل انطلاق الموسم الجديد من مسابقة الدوري الليبي الممتاز والذي سينطلق في السابع والعشرين من أكتوبر الجاري.

- أكرم الزوي في الأخضر.. رسميا
- الزوي والتربي من الدوري الأردني لكاظمة الكويتي

المهاجم الوطني أكرم الزوي يعد من أبرز المهاجمين، وسبق له أن لعب في عديد الفرق المحلية من بينها الاتحاد والأخضر والأهلي بنغازي، واحترف في الدوري الأردني مع فريق الفيصل الأردني.

الهلال والأخضر أبرز مراحل احتراف الزوي  
وفي يناير الماضي، انتقل الزوي من الهلال إلى الأخضر خلال الانتقالات الشتوية وقبل انطلاق مرحلة الإياب من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

ويعد أكرم الزوي من اللاعبين الذين مثلوا أكثر من نادٍ داخل ليبيا وخارجها، حيث احترف أيضا في الدوري العراقي، وكانت إدارة أبوسليم تعاقدت مع عدة لاعبين استعدادا للموسم الجديد 2023-2024.

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