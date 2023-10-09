اتحاد الكرة يتصدى للهروب من المنتخب الليبي ويلوح بأقصى العقوبات

القاهرة - بوابة الوسط

وجه الاتحاد الليبي لكرة القدم رسالة جديدة إلى رؤساء مجالس إدارات الأندية، اليوم الإثنين، بهدف التصدي لظاهرة الهروب من التمثيل الدولي، ولوح بأقصى العقوبات، وجاء البيان حسب الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة عبر «فيسبوك» موضحا أن ذلك في إطار استعدادات المنتخب الأول لكرة القدم للاستحقاقات المقبلة، داعيا اللاعبين الدوليين الذين وقع عليهم الاختيار من المدير الفني للمنتخب للالتحاق بالمنتخب الوطني بالالتزام التام.

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وقالت الرسالة «يود مجلس إدارة الاتحاد أن يحيطكم بالآتي: أولاً- أن المنتخب الوطني الأول أمام مهمة وطنية تستدعي من جميع الأندية الوقوف بجانبه ومساندته، وتشجيع لاعبيهم على الالتحاق بالمنتخب في الموعد المحدد. ثانياً- إن تمثيل صفوف المنتخب الوطني، شرف كبير لأي لاعب، وتلبية الدعوة للالتحاق بالمنتخب واجب وطني، وهو هدف كل لاعب يُمثل بلاده والدفاع عن ألوان علمها وشعارها».

مصلحة المنتخب الوطني فوق كل اعتبار

وأضافت «ثالثا- إن مصلحة المنتخب الوطني فوق كل اعتبار، ويجب التكاتف لدعم منتخبنا الوطني في هذه المرحلة، حتى إن كان ذلك على حساب الأندية. ولتنصب الجهود على مؤازرة فرسان الوطن».

اتحاد الكرة يلوح بجزاءات لائحة المنتخبات

وأردفت «رابعا- يؤكد مجلس إدارة الاتحاد أنه لن يتهاون في تطبيق الجزاءات المنصوص عليها في لائحة المنتخبات الوطنية المعتمدة لدى الاتحاد الليبي والصادرة بتاريخ 17 أغسطس 2010 من أجل مصلحة المنتخب، والتي تصل فيها العقوبات إلى حد إيقاف اللاعب عن اللعب مع ناديه لمدة تصل إلى ستة أشهر، وبغرامة مالية طبقاً لنص المادة (53) والتي تنص على (يعاقب الرياضي الذي تجرى دعوته للمنتخب الوطني الأول، ويمتنع عن تلبية الاستدعاء، أو يرفض اللعب المنتخب وبالإيقاف عن اللعب مع فريقه لمدة ستة أشهر مع توقيع غرامة مالية قدرها (4500 دينار ليبي) أربعة آلاف وخمسمائة دينار ليبي ويستمر الإيقاف بعد انتهاء المدة إلى أن يتقدم كل من اللاعب والنادي المنتمي إليه بالاعتذار كتابيا عن الغياب السابق والتعهد بعدم تكرار ذلك».

وأوضحت «كما تنص المادة (56) من اللائحة نفسها على أنه (يجوز للمكتب التنفيذي للاتحاد الليبي لكرة القدم، توقيع أي جزاءات أخرى في حق أي رياضي من المنتخبات الوطنية، أو أعضاء الجهاز الإداري أو الفني أو الطبي في الحالات والمخالفات غير المنصوص عليها في هذه اللائحة)».

رفض أي بيانات تصدر عن أي لاعب

واختتمت «خامساً- الاتحاد الليبي لن يعتد بأي بيانات أو قرارات تصدر عن أي لاعب باعتزال اللعب دوليا مع المنتخب بالمخالفة للشروط الواردة بالمادة (29) من لائحة المنتخبات الوطنية.. نأمل تعاونكم من أجل مصلحة منتخبنا الوطني والسلام عليكم»، وجاء الخطاب ممهورا باسم رئيس مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم عبدالحكيم الشلماني.

رسالة اتحاد كرة القدم الليبي إلى الأندية، 9 أكتوبر 2023. (صفحة اتحاد كرة القدم الليبي عبر فيسبوك)