الزروق يعلن دعم «بن دلة» ضمن مشروع البطل الأولمبي (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

كرمت اللجنة الأولمبية الليبية البطل محمد بن دلة بعد أن قدم مستوى رائعا في البطولة الأفريقية للرماية التي اختُتمت أخيرا بمصر وقدم خلالها إنجازا كبيرا بالتأهل للمرة الأولى إلى أولمبياد باريس 2024.

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وحظي الرامي بن دلة بتكريم خاص من قبل رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الليبية الدكتور جمال الزروق الذي أثني على العمل المقدم من الاتحاد الليبي للرماية وشكر بن دلة على وصوله إلى الأولمبياد، وما قدمه من جهد رفقة زملائه بالمنتخب وتشريفهم للرماية الليبية في البطولة الأفريقية.

الزروق يعد بدعم بن دلة ضمن مشروع البطل الأولمبي

ووعد الزروق بدعم الرياضي ضمن مشروع البطل الأولمبي بتوفير كل المتطلبات والاحتياجات لتسهيل مهمة الرياضي في الوصول إلى أفضل المستويات.

حضور قريش وبالغيث من أسرة الاتحاد الليبي للرماية

وقدم الرياضي بن دلة شكره إلى اللجنة الأولمبية على ما تقوم به من دعم وتشجيع لكل الرياضيين الليبيين وتحفيزهم لتقديم وجه مشرف للرياضة الليبية في كل المحافل الدولية.

حضر تكريم البطل بن دلة من أسرة الاتحاد الليبي للرماية عادل قريش رئيس الاتحاد الليبي للرماية وعبدالله بالغيث الأمين العام للاتحاد.

اللجنة الأولمبية الليبية تكرم بطل الرماية محمد بن دلة، 8 أكتوبر 2023. (فيسبوك)

اللجنة الأولمبية الليبية تكرم بطل الرماية محمد بن دلة، 8 أكتوبر 2023. (فيسبوك)