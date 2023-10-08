«كاف» يعلن رسميا موعد قرعة كأس أمم أفريقيا 2023 وسط غياب ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» موعد قرعة دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، المقررة إقامتها يناير المقبل في كوت ديفوار، وسط غياب المنتخب الليبي. وحسب بيان نشره «كاف» على موقعه الرسمي، اليوم الأحد، فإن القرعة ستقام في مدينة أبيدجان الإيفوارية، الخميس المقبل.

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وستجرى القرعة في تمام السابعة مساءً بتوقيت أبيدجان، العاشرة بتوقيت ليبيا. ومن المقرر أن تذاع مراسمها عبر القناة الرسمية لـ«كاف» على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، بمشاركة 24 منتخبًا تأهلت إلى النهائيات التي تجرى في الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير من العام المقبل.

أعلن «كاف»، سبتمبر الماضي، تصنيف المنتخبات المشاركة في البطولة قبل القرعة والتي قسمت على 6 مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة 4 منتخبات، بشرط أن تشمل منتخبًا واحدًا من كل تصنيف، وفيما يلي التصنيف كاملا:

التصنيف الأول

مصر - المغرب - الجزائر - تونس - كوت ديفوار- السنغال.

التصنيف الثاني

الكاميرون – نيجيريا – مالي - بوركينا فاسو – غانا - الكونغو الديمقراطية.

التصنيف الثالث

جنوب أفريقيا – غينيا - كاب فيردي – زامبيا - غينيا الاستوائية - موريتانيا.