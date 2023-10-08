الدهماني مدربا للملعب الليبي.. وخميس للبشائر في الموسم الجديد

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

تعاقدت إدارة نادي الملعب الليبي، الصاعد حديثا إلى الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، مع المدرب الوطني عماد الدهماني، لقيادة الفريق في منافسات الموسم الجديد 2023-2024 الذي سينطلق، حسب الاتحاد الليبي، في 27 أكتوبر الجاري.

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المدرب عماد الدهماني قاد فريق الخمس الموسم الماضي، وأنقذه من الهبوط، ويعد من المدربين الشباب الذين استطاعوا تحقيق نتائج جيدة في فترة وجيزة.

أيضا تعاقدت إدارة نادي البشائر، الصاعد حديثا للدوري الممتاز، مع المدرب الوطني جمال خميس، لقيادة الفريق في الموسم الجديد.