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المروج يستعين بالمهاجم المخضرم «الغنودي» في الدوري الممتاز

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الأحد 08 أكتوبر 2023, 02:37 مساء
المروج يستعين بالمهاجم المخضرم «الغنودي» في الدوري الممتاز
المهاجم المخضرم محمد الغنودي. (فيسبوك)
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تعاقدت إدارة نادي المروج، الصاعد حديثا إلى الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، مع المهاجم المخضرم محمد الغنودي، لاعب الأهلي طرابلس والمنتخب الوطني السابق.

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المهاجم محمد الغنودي يعد من أبرز المهاجمين، وحصل في عديد المرات على لقب أحسن مهاجم في نادي الأهلي طرابلس. كما أحرز معه الموسم الماضي لقب الدوري الليبي الممتاز.

أجواء من الفرحة في المرج بعد غياب 23 عاما
وعاشت مدينة المرج أجواء رائعة من الاحتفالات غير المسبوقة، بعد تأهل فريقها الأول لكرة القدم إلى الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم بشكل رسمي، ليقطع هذا الإنجاز التاريخي غيابا دام 23 عاما من عدم الظهور في دوري الأضواء والشهرة.   

فبعد ساعات من تأهل الأنوار إلى الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، لحق به، وبشكل رسمي، فريق المروج العريق عبر الفوز على الأنوار نفسه بثلاثية نظيفة، ليظفر بالبطاقة الثانية في المجموعة الأولى المؤهلة للصعود إلى الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

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