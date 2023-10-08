اتجاه لتغيير اسم ملعب النهر الصناعي إلى شهداء درنة

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

يترقب الوسط الرياضي الليبي إعادة افتتاح ملعب النهر الصناعي خلال أقل من شهر، وهو أحد ملاعب مدينة طرابلس، بعد عشر سنوات من توقفه، وخروجه عن الخدمة.

- بالصور.. «الدبيبة» يتفقد أعمال التطوير بملعب طرابلس الدولي

- «بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل أعمال صيانة ملعب طرابلس الدولي

دخل ملعب النهر الصناعي طول هذه المدة في عملية صيانة طويلة، بعد افتتاحه العام 2000، واستمرار في العمل 13 عاما، وهو من الملاعب التي أسهمت في تخفيف أزمة قلة الملاعب بالعاصمة طرابلس.

وعلمت «بوابة الوسط» أن هناك مقترحا في وزارة الرياضة بتسمية الملعب «ملعب شهداء درنة». كما أن هناك فكرة لإقامة مباراة دولية يخصص ريعها لضحايا كارثة العاصفة «دانيال».

ملعب النهر الصناعي في العاصمة طرابلس. (فيسبوك)