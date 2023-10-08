التونسي شكري الخطوي يتحدث عن حظوظ أبوسليم في «الكونفدرالية» قبل مواجهة الزمالك

القاهرة - بوابة الوسط

كشف التونسي شكري الخطوي، المدير الفني لفريق أبوسليم، استعدادات فريقه الجادة لاستكمال مشوار دور المجموعات ببطولة «الكونفدرالية»، بعد التأهل في أول ظهور قاري للفريق الليبي.

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وخرج الخطوي بعدة تصريحات، أمس السبت، عبر القناة الأولى المصرية ثم قناة «إم بي سي مصر»، حيث قال: «أبوسليم فريق مميز. وعلى الرغم من أننا لا نملك نجوما، فإننا سنحاول تحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك في الجولة الأولى من دور المجموعات».

الخطوي: الزمالك أحد أصعب الفرق في «الكونفدرالية»

وأضاف: «أتابع الزمالك جيدا، وهو أحد أصعب الفرق في المجموعة، ويملك حظوظا قوية للغاية».

وأكمل: «ليس بيدي اختيار المنافسين لي في مرحلة المجموعات، ولم أنزعج من الوقوع ضد الزمالك في مجموعة واحدة، لأن كل المباريات صعبة في هذه المرحلة، وأتمنى التأهل مع الزمالك للدور المقبل في بطولة الكونفدرالية».

واجتاز الزمالك أرتا سولار الجيبوتي لبلوغ المجموعات، بينما تخطى أبوسليم منافسه كامبالا سيتي الأوغندي. وتضم المجموعة الثانية الزمالك، بطل نسخة 2019، وأبوسليم، بالإضافة إلى ساجرادا الأنغولي وسوار الغيني.