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شاهد.. أحدث مواهب الأهلي بنغازي المحترف الغابوني «أكسل»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 08 أكتوبر 2023, 10:27 صباحا
شاهد.. أحدث مواهب الأهلي بنغازي المحترف الغابوني «أكسل»
الغابوني أكسل ميي بقميص نادي الأهلي بنغازي، 6 أكتوبر 2023. (صفحة نادي الأهلي بنغازي عبر فيسبوك)
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تواصل إدارة نادي الأهلي بنغازي دعم صفوف فريقها الأول لكرة القدم بصفقات جديدة من اللاعبين المحترفين والمحليين، أبرزها وآخرها من المغرب، وهو الغابوني أكسل ميي، حسبما أعلنت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي بنغازي عبر «فيسبوك».

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تأتي صفقات الدعم قبل بداية الموسم الكروي الجديد 2023-2024، حيث يستهدف الأهلي بنغازي تحقيق بداية قوية تمكنه من العودة الأفريقية سريعا، بعد أن خرج مبكرا من منافسات الدور التمهيدي لدوري الأبطال لهذا الموسم أمام أسيك ميموزا الإيفواري عبر الخسارة بهدف مقابل هدفين في المباراة التي جرت بينهما في أبيدجان، ضمن إياب الدور التمهيدي الثاني من البطولة.

ضياع فرصة الأهلي بنغازي في التأهل لدور المجموعات
وكان يكفي الأهلي بنغازي الفوز أو التعادل الإيجابي بأي نتيجة لكي يتأهل إلى دور المجموعات، بعدما انتهت مباراة الذهاب التي أقيمت في تونس بالتعادل السلبي. 

موهبة أكسل تمكنه من التنقل بين الأندية المغربية
يتمتع الغابوني أكسل ميي بالموهبة التي مكنته من الاحتراف والتنقل بين أندية الدوري المغربي، وتمثيل نادي الرجاء الرياضي، الذي انتقل إليه بعد نجاحه مع نادي اتحاد طنجة.

الاحتراف في أندية بالغابون وتركيا وفرنسا والكويت
سبق أن دافع أكسل عن قمصان مجموعة من الأندية بالغابون وتركيا وفرنسا والكويت، قبل اللعب لنادي شباب الريف الحسيمي واتحاد طنجة، الذي حصل معه على لقب وصيف هداف الدوري الاحترافي.

 

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