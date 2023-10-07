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مدرب أبوسليم: الزمالك لم يعد كما كان.. وننتظر الموافقة على لعب الكونفدرالية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 07 أكتوبر 2023, 04:07 مساء
مدرب أبوسليم: الزمالك لم يعد كما كان.. وننتظر الموافقة على لعب الكونفدرالية في ليبيا
مباراة ابوسليم وأولمبي الباجي التونسي (حساب نادي أبوسليم على فيسبوك)
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أكد المدير الفني لفريق كرة القدم بنادي أبوسليم التونسي شكري الخطوي، أن فريقه سيخوض منافسات المجموعة الثانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بثقة، وسيسعى إلى التأهل إلى دور الثمانية من البطولة.

أبوسليم غير منزعج من مواجهة الزمالك
وقال شكري الخطوي إن المجموعة الثانية التي يلعب فيها أبوسليم صعبة لأن كل الفرق التي وصلت إلى هذه المرحلة وصلت إليها عن جدارة واستحقاق، مشيرًا إلى أنه لم يشعر بالانزعاج لوجود فريق كبير بحجم الزمالك المصري بالمجموعة.

وأجرى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» أمس الجمعة، قرعة دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وأسفرت عن وقوع أبوسليم ضمن المجموعة الثانية التي تضم معه فرق الزمالك المصري، وسوار الغيني، وساجرادا الأنجولي.

وأضاف الخطوي في تصريحات لفضائية «إم بي سي مصر» أنه يتابع مباريات فريق الزمالك بشكل مستمر ويعرف مستواه، وبالتالي فهو على يقين من أن الفريق المصري لم يعد كما كان من قبل، لكنه سيتعامل معه ومع بقية المنافسين بالمجموعة باحترام كبير.

وأشار المدير الفني لفريق أبوسليم إلى أن الزمالك نجح في خطف تأهله إلى دور المجموعات بكأس الكونفدرالية على حساب فريق أرتا سولار الجيبوتي بأداء رائع في الشوط الثاني من لقاء الإياب، ونجح في قلب الطاولة على الفريق الجيبوتي.

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ونوه شكري الخطوي بالمستوى المميز الذي يقدمه سيف الدين الجزيري مع الزمالك، وقال إنه يعد أفضل لاعبي الفريق المصري، وقال إنه سبق له تدريبه عندما كان لاعبًا في صفوف فريق اتحاد بن قردان التونسي، كما أن حمزة المثلوثي لاعب مؤثر ضمن صفوف الزمالك، وشارك في تأهل الزمالك لدور المجموعات بالكونفدرالية بإحرازه هدفًا في لقاء الإياب أمام سولار الجيبوتي.

وكشف شكري الخطوي أن فريق أبوسليم سيعود بنسبة كبيرة إلى لعب مبارياته داخل ليبيا اعتبارًا من مرحلة المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، وقال إن هناك ملعبًا جاهزًا في طرابلس والنادي في انتظار موافقة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» على لعب المباريات عليه.

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