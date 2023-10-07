معرض طرابلس يستعد لاستقبال ملتقى ليبيا الدولي للرياضة واللياقة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

يستعد معرض طرابلس لاستقبال ملتقى ليبيا الدولي للرياضة واللياقة والصحة، الذى سيقام خلال الفترة من 18 إلى 21 ديسمبر المقبل، عبر شركة «الرواق» لتجهيز المعارض.

«بوابة الوسط» التقت مدير الشركة، زهير انبيه، الذي قال: «الحدث هو الأول للطاقة الصحية الذي يقام على أرضية معرض طرابلس، وبمشاركة أفضل الشركات والعلامات التجارية للياقة البدنية، لعرض منتجات وتقنيات اللياقة البدنية الأكثر عصرية وابتكارا من أجل توفير فرص استثمارية جديدة تلبى احتياجات سوق الرياضة».

وأضاف: «الهدف من الملتقى عرض التكنولوجيا الحديثة، والحصول على أفضل استفادة من المنافسة، وعرض أحدث الابتكارات في مجال الرياضة».

ورش عمل لمناقشة أفكار تطوير الرياضة في ليبيا

وأكمل انبيه: «على هامش الملتقى ستقام حلقات وورش عمل، لمناقشة الأفكار المتعلقة بتطوير الرياضة في ليبيا والوطن العربي، مع تعظيم دورها في المجتمع، وتذليل كل المعوقات، لتحقيق التنمية الرياضية الشاملة. ومن الموضوعات المستهدفة: الرياضة كأسلوب حياة، والاستثمار الرياضي، وتطوير كرة القدم الليبية، وإدارة المواهب وإعداد الرياضيين».

واختتم انبيه حديثه: «من بين الأهداف تهيئة الدول لاستضافة الأحداث الرياضية الكبرى، واكتشاف المواهب الرياضية، وكيفية بناء البنى التحتية والمرافق المناسبة».

ملتقى ليبيا الدولي للرياضة واللياقة. (فيسبوك)