ليبيا تستضيف بطولة أفريقيا للكرة الطائرة تحت 17 عاما

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

أعلن الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة رسميا إسناد استضافة بطولة النسخة الأولى لبطولة الناشئين تحت 17 عاما لليبيا، التي ستقام في قاعة مصراتة للألعاب الرياضية خلال الفترة من 10 إلى 20 ديسمبر المقبل.

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وسيتأهل أصحاب التراتيب الثلاثة الأولى إلى نهائيات كأس العالم للكرة الطائرة للناشئين.

ويواصل منتخب ليبيا تحت 17 عاما تدريباته منذ شهرين تحت إشراف المدرب التونسي منعم سالم. كما أقام معسكرين: الأول داخلي في مدينة مصراتة، ثم تحول بعده إلى معسكر خارجي بتونس، وخاض خلاله عددا من المباريات الودية، من بينها الفوز على بطل أواسط تونس والنادي الصفاقسي بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

منتخب شباب ليبيا للكرة الطائرة. (أرشيفية : الإنترنت)