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الاتحاد يفقد مباراته أمام دجلة العراقي ويودع البطولة العربية للسلة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 06 أكتوبر 2023, 03:09 مساء
الاتحاد يفقد مباراته أمام دجلة العراقي ويودع البطولة العربية للسلة
لقطة مثبتة من فيديو مباراة الاتحاد ودجلة الجامعة العراقي الجمعة 6 أكتوبر 2023 (حساب الاتحاد العربي لكرة السلة على يوتيوب)
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أنهى فريق الاتحاد مشاركته في البطولة العربية لكرة السلة اليوم الجمعة، بتلقي الخسارة الرابعة على التوالي، أمام فريق دجلة الجامعة العراقي بنتيجة 76 – 89.

سلة الاتحاد تودع البطولة من دور المجموعات
بهذه النتيجة ينهي الاتحاد مشاركته في البطولة التي ودعها من الدور الأول باحتلال المركز الخامس الأخير في المجموعة الرابعة برصيد أربع نقاط، بعدما خسر مبارياته الأربع أمام كل من الأهلي المصري وبيروت اللبناني ومجد طنجة المغربي ودجلة الجامعة العراقي.

غدًا.. الاتحاد يستهل مشاركته في البطولة العربية للسلة بمواجهة الأهلي المصري
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وتقام المباراة الأخيرة بالمجموعة الرابعة في السادسة مساء اليوم بتوقيت ليبيا، بين الأهلي وبيروت اللبناني في ختام منافسات المجموعة. وتحسم نتيجة المباراة الصراع على قمة الترتيب النهائي للمجموعة، حيث يتشارك بيروت والأهلي الصدارة ولكل منهما ست نقاط، وإن كان الفريق اللبناني يتفوق على منافسه المصري بفارق الأهداف.

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