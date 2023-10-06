الهلال بالمجموعة الأولى لكأس الكونفدرالية وأبوسليم في الثانية

القاهرة - بوابة الوسط

أسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية التي أجراها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»اليوم الجمعة، عن وقوع فريق الهلال ضمن فرق المجموعة الأولى التي تضم معه فرق اتحاد العاصمة الجزائري ومودرن فيوتشر المصري وسوبر سبورت يونايتد الجنوب أفريقي.

أبوسليم يصطدم بالزمالك في الكونفدرالية

كما أسفرت قرعة كأس الكونفدرالية أيضا عن وقوع أبوسليم ضمن فرق المجموعة الثانية التي تضم معه فرق الزمالك المصري وساجرادا الأنجولي وسوار الغيني.

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أما المجموعة الثالثة من كأس الكونفدرالية فضمت فرق ريفر يونايتد النيجيري والأفريقي التونسي ودريمز الغاني وأكاديميكا لوبيتو الأنجولي، فيما ضمت المجموعة الرابعة فرق نهضة بركان المغربي وديابل نوارس الكونغولي وستاد مالي وسيكوكون الجنوب أفريقي.