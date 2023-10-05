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اتحاد الكرة يعتمد النتائج النهائية لدوري الدرجة الأولى

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 05 أكتوبر 2023, 03:49 مساء
اتحاد الكرة يعتمد النتائج النهائية لدوري الدرجة الأولى
مباراة فريقي المروج والأنوار المتأهلين إلى الدوري الممتاز (حساب نادي المروج على فيسبوك)
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أصدر اتحاد كرة القدم، اليوم الخميس، قرارًا باعتماد الترتيب النهائي لمسابقة دوري الدرجة الأولى للموسم الرياضي 2022-2023؛ حيث تضمن القرار اعتماد تأهل أربعة فرق إلى الدوري الممتاز، هي: المروج والأنوار عن المجموعة الأولى، والبشائر والملعب الليبي عن المجموعة الثانية.

اعتماد تأهل 4 فرق للدوري الممتاز
جاء تأهل فريقي المروج والأنوار إلى الدوري الممتاز بعدما احتلا صدارة ترتيب فرق المجموعة الأولى من الدوري السباعي برصيد 13 نقطة لكل منهما، كما تأهل فريقا البشائر والملعب الليبي إلى الدوري الممتاز بعدما جاء الأول في صدارة ترتيب المجموعة الثانية من الدوري السباعي برصيد 11 نقطة، وجاء الثاني خلفه بعشر نقاط.

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وتضمن قرار اتحاد الكرة اعتماد هبوط الفرق الخمسة التي احتل كل منها المركز الأخير في كل مجموعة من المجموعات الخمس في نهاية مباريات المرحلة الأولى من مسابقة دوري الدرجة الأولى، ليهبط بذلك إلى دوري الدرجة الثانية كل من: المهاري سبها ونسور مرتوبة وخالد بن الوليد وترهونة واتحاد الجمارك.

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