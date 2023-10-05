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المدينة يتعاقد مع 3 لاعبين جدد

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الخميس 05 أكتوبر 2023, 12:53 مساء
المدينة يتعاقد مع 3 لاعبين جدد
المعتصم الصبو عقب التوقيع لنادي المدينة (فيسبوك)
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في إطار تعزيز صفوف الفريق الأول لكرة القدم تعاقدات إدارة نادي المدينة مع ثلاثة لاعبين جدد في آخر تعاقدات الفريق الذي عزز الصفوف بعدد من اللاعبين الجدد هذا الموسم وتجديد عقود بعض اللاعبين.

المدينة يضم دراء والصبو والعموري
وتعاقد نادي المدينة مع المدافع ناجي دراء قادما من نادي الاتحاد. ويعد ناجي دراء مدفع فريق الاتحاد والمنتخب الوطني من اللاعبين المميزين ومن أصحاب المجهود الوافر في الملعب.

كما تعاقدت إدارة نادي المدينة مع المدافع المعتصم الصبو لاعب الاتحاد والمنتخب الوطني، أما الصفقة الثالثة للمدينة فكانت التعاقد مع الظهير الأيسر عبدالمعز العموري.

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وتعاقدت إدارة نادي المدينة في الآونة الأخيرة مع حارس الاتحاد السابق محمد الفرجاني في صفقة انتقال حر.

عبدالمعز العموري عقب التوقيع لنادي المدينة (فيسبوك)
عبدالمعز العموري عقب التوقيع لنادي المدينة (فيسبوك)
ناجي دراء عقب التوقيع لنادي المدينة (فيسبوك)
ناجي دراء عقب التوقيع لنادي المدينة (فيسبوك)
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