سلة النصر تفوز بكأس المنطقة الشرقية للشباب للمرة الثانية على التوالي

القاهرة - بوابة الوسط

توج فريق النصر لكرة السلة تحت عشرين عاما بكأس المنطقة الشرقية للمرة الثانية على التوالي، بعد تغلبه على فريق خالد بن الوليد بفارق 17 نقطة (87 -70) في المباراة التي أقيمت بينهما في قاعة النادي الأهلي، ضمن المرحلة الثالثة الأخيرة من تصفيات كأس ليبيا لفرق المنطقة الشرقية.

مواجهة سريعة في نهائي كأس المنطقة الشرقية للسلة

جاءت المباراة سريعة الوتيرة من بدايتها، حيث كان كل فريق يطمح لتحقيق اللقب. وخلال الفترة الأولى، نجح خالد بن الوليد في حسم نتيجتها لمصلحته 21 – 18، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الليبية.

واستعاد النصر توازنه خلال الفترة الثانية، حاسما نتيجتها لمصلحته بفارق 16 نقطة بـ29 - 13 نقطة، لتصبح النتيجة الإجمالية للشوط الأول 47 – 34 لمصلحة النصر.

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وخلال الفترة الثالثة، ارتفعت وتيرة المباراة، وازداد الحماس بشكل كبير، وأصبحت الهجمات أكثر سرعة، لكن تمكن سلة خالد بن الوليد من الفوز بالربع الثالث 19 - 5.

أما آخر الفترات فكانت ذات إيقاع ونسق مختلف نوعا ما، خاصة من جانب النصر الذي استطاع حسم نتيجة الفترة الرابعة لمصلحته بفارق ثمانية نقاط بواقع 25 - 17 نقطة، لتصبح النتيجة الإجمالية للشوط الثاني 40 – 36 لمصلحة النصر.