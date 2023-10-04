  • Alwasat News
Atwasat

سلة النصر تفوز بكأس المنطقة الشرقية للشباب للمرة الثانية على التوالي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 04 أكتوبر 2023, 08:21 مساء
سلة النصر تفوز بكأس المنطقة الشرقية للشباب للمرة الثانية على التوالي
فريق سلة النصر عقب الفوز بالكأس 3 أكتوبر 2023 (فيسبوك)
alwasat radio

توج فريق النصر لكرة السلة تحت عشرين عاما بكأس المنطقة الشرقية للمرة الثانية على التوالي، بعد تغلبه على فريق خالد بن الوليد بفارق 17 نقطة (87 -70) في المباراة التي أقيمت بينهما في قاعة النادي الأهلي، ضمن المرحلة الثالثة الأخيرة من تصفيات كأس ليبيا لفرق المنطقة الشرقية.

مواجهة سريعة في نهائي كأس المنطقة الشرقية للسلة
جاءت المباراة سريعة الوتيرة من بدايتها، حيث كان كل فريق يطمح لتحقيق اللقب. وخلال الفترة الأولى، نجح خالد بن الوليد في حسم نتيجتها لمصلحته 21 – 18، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الليبية.

واستعاد النصر توازنه خلال الفترة الثانية، حاسما نتيجتها لمصلحته بفارق 16 نقطة بـ29 - 13 نقطة، لتصبح النتيجة الإجمالية للشوط الأول 47 – 34 لمصلحة النصر.

- الاتحاد يخسر أمام بيروت اللبناني 82/102 في البطولة العربية لكرة السلة (فيديو)
الأهلي بنغازي يفقد نتيجة مباراته أمام بيروت اللبناني في نصف نهائي بطولة الدوحة للسلة

وخلال الفترة الثالثة، ارتفعت وتيرة المباراة، وازداد الحماس بشكل كبير، وأصبحت الهجمات أكثر سرعة، لكن تمكن سلة خالد بن الوليد من الفوز بالربع الثالث 19 - 5.

أما آخر الفترات فكانت ذات إيقاع ونسق مختلف نوعا ما، خاصة من جانب النصر الذي استطاع حسم نتيجة الفترة الرابعة لمصلحته بفارق ثمانية نقاط بواقع 25 - 17 نقطة، لتصبح النتيجة الإجمالية للشوط الثاني 40 – 36 لمصلحة النصر.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«بوابة الوسط» تستعرض تاريخ جائزة نوبل قبل إطلاق نسخة 2023

«بوابة الوسط» تستعرض تاريخ جائزة نوبل قبل إطلاق نسخة 2023
من هو التونسي منجي باوندي أحد الفائزين بجائزة نوبل للكيمياء؟

من هو التونسي منجي باوندي أحد الفائزين بجائزة نوبل للكيمياء؟
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: جولة في فضاء الرياضة

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: جولة في فضاء الرياضة
أول لقاح لسرطان الثدي يدخل مرحلة التجارب السريرية على البشر

أول لقاح لسرطان الثدي يدخل مرحلة التجارب السريرية على البشر
تحويل مركبة «تويوتا APM» إلى «حافلة للقطط»

تحويل مركبة «تويوتا APM» إلى «حافلة للقطط»
كاريكاتير خيري - «البق» يهاجم العاصمة الفرنسية باريس

كاريكاتير خيري - «البق» يهاجم العاصمة الفرنسية باريس
آثار كارثية لتسارع ذوبان الغطاء الجليدي في غرينلاند

آثار كارثية لتسارع ذوبان الغطاء الجليدي في غرينلاند
بمشاركة المعتصم المصراتي.. براغا يحصد أول 3 نقاط بدوري أبطال أوروبا

بمشاركة المعتصم المصراتي.. براغا يحصد أول 3 نقاط بدوري أبطال أوروبا
مجلس النواب الأميركي يعزل رئيسه في سابقة تاريخية

مجلس النواب الأميركي يعزل رئيسه في سابقة تاريخية
وسائل إعلام بلجيكية تكشف تفاصيل مرتبطة بقضية السفيرة الجراري في بروكسل

وسائل إعلام بلجيكية تكشف تفاصيل مرتبطة بقضية السفيرة الجراري في بروكسل
البرلمان الأوروبي يمنح الضوء الأخضر لقانون حول تعددية الإعلام واستقلاليته

البرلمان الأوروبي يمنح الضوء الأخضر لقانون حول تعددية الإعلام واستقلاليته
هل يفوز سلمان رشدي بجائزة نوبل للآداب؟

هل يفوز سلمان رشدي بجائزة نوبل للآداب؟
تغطية خاصة: درنة والبنك الدولي

تغطية خاصة: درنة والبنك الدولي
تغطية خاصة: المجتمع الأهلي في درنة بعد الكارثة.. إرادة البقاء

تغطية خاصة: المجتمع الأهلي في درنة بعد الكارثة.. إرادة البقاء
«تحقيقات»: شوارع ليبيا تحت رحمة المطر

«تحقيقات»: شوارع ليبيا تحت رحمة المطر
سيدات يطالبن الدنمارك بتعويضات بعد حرمانهن من الإنجاب

سيدات يطالبن الدنمارك بتعويضات بعد حرمانهن من الإنجاب
كاريكاتير حليم - «كاشيك» المسؤول!

كاريكاتير حليم - «كاشيك» المسؤول!
«فيديو مفبرك».. توم هانكس آخر ضحايا الذكاء الصناعي

«فيديو مفبرك».. توم هانكس آخر ضحايا الذكاء الصناعي
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
اتحاد الكرة يتحدى صعاب عاصفة «دانيال» ويعلن موعد انطلاق «دورينا» رسميًا
اتحاد الكرة يتحدى صعاب عاصفة «دانيال» ويعلن موعد انطلاق «دورينا» ...
الاتحاد الليبي يلتقي الأهلي المصري في البطولة العربية للسلة
الاتحاد الليبي يلتقي الأهلي المصري في البطولة العربية للسلة
الملياردير البريطاني راتكليف يدرس الاستحواذ على مانشستر يونايتد
الملياردير البريطاني راتكليف يدرس الاستحواذ على مانشستر يونايتد
الرماية الليبية في أولمبياد باريس 2024
الرماية الليبية في أولمبياد باريس 2024
مدرب جديد للمنتخب الليبي للملاكمة (صور)
مدرب جديد للمنتخب الليبي للملاكمة (صور)
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الهلال يتراجع عن الانسحاب من «الكونفدرالية» بعد تعنت «كاف» ورواندا تستقبل المواجهتين
الهلال يتراجع عن الانسحاب من «الكونفدرالية» بعد تعنت «كاف» ......
الأهلي بنغازي يفقد نتيجة مباراته أمام بيروت اللبناني في نصف نهائي بطولة الدوحة للسلة
الأهلي بنغازي يفقد نتيجة مباراته أمام بيروت اللبناني في نصف ......
اليوم.. الأهلي بنغازي يواجه أسيك ميموزا بدوري أبطال أفريقيا
اليوم.. الأهلي بنغازي يواجه أسيك ميموزا بدوري أبطال أفريقيا...
نادي الخمس يتعاقد مع المدرب المصري سمير كمونة
نادي الخمس يتعاقد مع المدرب المصري سمير كمونة...
اتحاد الكرة يتحدى صعاب عاصفة «دانيال» ويعلن موعد انطلاق «دورينا» رسميًا
اتحاد الكرة يتحدى صعاب عاصفة «دانيال» ويعلن موعد انطلاق ......
المزيد
سلة النصر تفوز بكأس المنطقة الشرقية للشباب للمرة الثانية على التوالي
سلة النصر تفوز بكأس المنطقة الشرقية للشباب للمرة الثانية على......
الاتحاد يخسر أمام بيروت اللبناني 82/102 في البطولة العربية لكرة السلة (فيديو)
الاتحاد يخسر أمام بيروت اللبناني 82/102 في البطولة العربية ......
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: جولة في فضاء الرياضة
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: جولة في فضاء الرياضة...
مدرب جديد للمنتخب الليبي للملاكمة (صور)
مدرب جديد للمنتخب الليبي للملاكمة (صور)...
الرماية الليبية في أولمبياد باريس 2024
الرماية الليبية في أولمبياد باريس 2024...
المزيد