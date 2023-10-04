خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: جولة في فضاء الرياضة

القاهرة - بوابة الوسط

بداية التهنئة لفريقي البشائر والملعب الليبي اللذين ترشحا للدوري الممتاز من فرق المجموعة الثانية بعد توقف مبارياتهما لفترة، وأثمن جهودهما من لاعبين ومدربين وإداريين وآمل لهما إثبات الوجود والاستمرار في الممتاز حتى لا تضيع الجهود التي بذلت طيلة السنوات الماضية، إن كرة القدم لا تعترف إلا بمن يعطيها حقها من الجهد والعرق مع وجود الموهبة والاستعداد البدني الجيد والمدرب الكفؤ، وكم من فريق في بلادنا أيام الهواية وصل للدوري الممتاز، وكان مفاجأة الدوري وأذكر فريق دارنس الذي ترشح للدرجة الأولى موسم 59-60، وفي أول مواسمه فاز على أغلب أندية بنغازي المعروفة وجاء في نهاية الموسم في الترتيب الثالث.

- خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: بطولة أم الألعاب.. وكالعادة عنها الغياب

- جولة في فضاء كرة القدم بقلم الكاتب الصحفي خليفة بن صريتي عبر «بوابة الوسط»

إن كرة القدم روعتها في مفاجآتها ونتائجها غير المتوقعة، ولعل آخر دليل مباراة الأسبوع الماضي في الدوري الإنجليزي عندما فاز فريق وولفرهامبتون على متصدر الدوري مانشستر سيتي 2-1 وصاحب البطولات الثلاثة في الموسم الماضي إلى جانب بطولة أوروبا، عموما الدوري الليبي المقبل سوف يكون امتحانا للفرق الأربعة التي ترشحت، المروج والأنوار والبشائر والملعب الليبي، علما أن المستوى الفني بين فرق الممتاز والدرجة الأولى ليس بالفارق الكبير، إلا في الإمكانات المادية التي تؤثر في توقيع نوعية المحترفين الأجانب.

وعن البطولات الأفريقية تأهل فريقا الهلال وأبوسليم إلى دوري المجموعات في تصفيات «الكونفدرالية» فالتهنئة لهما على هذا الإنجاز الكروي والذي يعتبر مكسبا كبيرا للكرة الليبية خاصة أنهما يشاركان للمرة الأولى في هذه البطولة، وحظ أوفر لفريق الأهلي الذي خرج من مسابقة أبطال الدوري، وفي الحقيقة إن فريق الأهلي ظلمته القرعة حيث جاءت مبارياته مع فرق من نيجيريا وساحل العاج.

وبعيدا عن كرة القدم أهنئ فريق الأهلي لكرة السلة الذي تحصل على الميدالية البرونزية، بعد حصوله على الترتيب الثالث في بطولة الدوحة الدولية بعد فوزه على فريق الزمالك 82-79 في مباراة تحديد الثالث والرابع، وفي الحقيقة إن الفوز على الفريق المصري الزمالك صاحب التاريخ الطويل في لعبة كرة السلة منذ أيام الدولي عادل شرف يعتبر إنجازا كبيرا وللمرة الأولى يفوز فريق ليبي على فريق مصري.

وأخيرا تابعت دورة الألعاب الآسيوية الـ19 بالصين التي بهرت العالم بحفل الافتتاح والشعلة الصديقة للبيئة والتنظيم والاستعداد العصري الذي صاحب البطولة وتطور عديد الدول الآسيوية التي كانت بعيدة عن أنواع الميداليات في الدورات السابقة وقد حققت الدول العربية البحرين والكويت وقطر والسعودية ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية، ويا ليت اللجنة الأولمبية الليبية تفوق وتضع البرامج التي تجعل اتحاداتها تحقق الميداليات في البطولات الأفريقية والعربية والمتوسطية والدولية، وتخرج من هذا الركود الذي دخل في عامه الخامس عشر وما زلنا نشارك بمجرد المشاركة الشرفية فقط.