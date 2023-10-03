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مدرب جديد للمنتخب الليبي للملاكمة (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الثلاثاء 03 أكتوبر 2023, 04:42 مساء
مدرب جديد للمنتخب الليبي للملاكمة (صور)
مراسم توقيع عقد مدرب منتخب الملاكمة الجيلاني بن عبدالعزيز، 3 أكتوبر 2023. (فيسبوك)
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أقيمت، اليوم الثلاثاء في مقر ديوان اللجنة الأولمبية الليبية بطرابلس، مراسم توقيع عقد مدرب منتخب الملاكمة الجيلاني بن عبدالعزيز، بحضور رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الدكتور جمال الزروق، ورئيس الاتحاد الليبي للملاكمة يوسف البهلول، ومدير إدارة الاتحادات الرياضية باللجنة الأولمبية الليبية محمود الطويل.

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حضر أيضا مراسم توقيع العقد التدريبي للمدرب التونسي، لتولي مهام تدريب المنتخب الليبي للملاكمة بداية من أكتوبر الجاري، مدير المنتخبات الوطنية للملاكمة رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد الليبي عبدالكريم مانيطة.

ويعد المدرب التونسي الجيلاني أحد أبرز ملاكمي العرب في منافسات الأولمبياد، وكانت له تجارب ناجحة في قيادة منتخب تونس بعديد الفعاليات الرياضية الدولية.

مراسم توقيع عقد مدرب منتخب الملاكمة الجيلاني بن عبدالعزيز، 3 أكتوبر 2023. (فيسبوك)
مراسم توقيع عقد مدرب منتخب الملاكمة الجيلاني بن عبدالعزيز، 3 أكتوبر 2023. (فيسبوك)
مراسم توقيع عقد مدرب منتخب الملاكمة الجيلاني بن عبدالعزيز، 3 أكتوبر 2023. (فيسبوك)
مراسم توقيع عقد مدرب منتخب الملاكمة الجيلاني بن عبدالعزيز، 3 أكتوبر 2023. (فيسبوك)
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