الرماية الليبية في أولمبياد باريس 2024

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

حققت رياضة الرماية الليبية إنجازا عالميا بالتأهل إلى أولمبياد باريس 2024 للمرة الأولى في تاريخ اللعبة.

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الرماية الليبية شاركات في بطولة أفريقيا، وحصدت قلادتين فضية وبرونزية أسهمتا في تأهلها إلى أولمبياد باريس.

تألق ليبي عبر إبراهيم وبن دلة في بطولة أفريقيا

الميداليتان جاءتا عن طريق اللاعبين عبدالسميع إبراهيم، الذي حقق القلادة البرونزية، والرامي محمد بن دلة، الذي حقق القلادة الفضية في المباراة النهائية.

وجاء الترتيب العام للفرق: الأول مصر، والثاني الجزائر، والثالث ليبيا، والرابع نيجيريا، والخامس كينيا، والسادس السنغال.