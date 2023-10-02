اتحاد الكرة يتحدى صعاب عاصفة «دانيال» ويعلن موعد انطلاق «دورينا» رسميًا

القاهرة - بوابة الوسط

وجه الاتحاد الليبي لكرة القدم، اليوم الإثنين، خطابًا إلى رؤساء مجالس إدارات أندية الدوري الممتاز عن طريق الاتحادات الفرعية بالمناطق، والسادة رؤساء اللجان العاملة بالاتحاد الليبي لكرة القدم، بهدف إخطار جميع الأطراف بموعد انطلاق الدوري الممتاز «دورينا» في يوم الجمعة الموافق 27 أكتوبر 2023.

وجاء نص الرسالة عبر صفحة الاتحاد الليبي لكرة القدم عبر «فيسبوك»: «السلام عليكم.. نتقدم إليكم بخالص الشكر والتقدير.. وللمصاب الجلل الذي حل بمدينة درنة والمدن المجاورة لها بالمنطقة الشرقية من بلادنا الحبيبة، وأثر في نفوسنا لفقد الكثير من أهلنا جراء هذا الحدث الأليم. نسأل الله أن يجرنا في مصيبتنا ويخلفنا خيرًا منها وأن يجعل موتانا من الشهداء».

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وأضاف «نظرًا لهذه الظروف القاهرة، الأمر الذي حتم علينا إيقاف النشاط الرياضي بالاتحاد تضامنًا مع إخواننا بمدينة درنة وما جاورها، وترتب على ذلك التأخر في انطلاق مسابقات الموسم الرياضي الجديد 2023-2024».

واختتم البيان «بهذا يعلمكم مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم بالعودة لاستئناف نشاطه الرياضي ومن خلاله نفيدكم بأنه قد تقرر تحديد موعد بداية انطلاق مسابقة الدوري الممتاز للموسم الرياضي 2023-2024. يوم الجمعة الموافق 27 أكتوبر 2023، ويطلب من الجميع الاستعداد واتخاذ الترتيبات اللازمة كافة استعدادًا لانطلاق المسابقة»، وجاء الخطاب ممهورًا باسم رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة القدم عبدالحكيم الشلماني.

بيان اتحاد كرة القدم الليبي. (صفحة اتحاد كرة القدم الليبي عبر فيسبوك)