الطيف والشركسي وأبوغريب: فزعة الليبيين درس جديد لتلاحم الشعب

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

عبرت عدة شخصيات في تصريحات إلى «بوابة الوسط» عن تقديرها لاهتمام الوسط الرياضي بحادثة عاصفة «دانيال» التي ضربت شرق البلاد وتحديدا مدينة درنة.

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في البداية قال المدير التنفيذي لنادي الاتحاد فيصل الطيف إن «فزعة الليبيين لبعض، درس ممتاز، وإن عددا كبيرا من رجال الأعمال والرياضين دعا وزارة الرياضة لتقديم الدعم المالي إلى الأندية المتضررة، خاصة في درنة، وإقامة نشاطات رياضية مستقبلا في المدينة».

الشركسي: جمعية الوفاء على استعداد كامل لتقديم كل ما تستطيع

أما لاعب الأهلي طرابلس السابق والعضو المؤسس لجمعية الوفاء الرياضية عبدالباري الشركسي قال إن «الجمعية على استعداد كامل لتقديم كل ما تستطيع للوسط الرياضي بدرنة ونادي دارنس الذي تضرر من العاصفة دانيال».