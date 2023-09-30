الهلال يفوز على رايون سبورت الرواندي بركلات الترجيح ويتأهل إلى دور المجموعات بالكونفدرالية

القاهرة - بوابة الوسط

تأهل الهلال إلى دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بعدما انتهت مباراة الإياب التي أقيمت اليوم السبت، ضمن الدور التمهيدي الثاني بفوز الهلال على رايون سبورت الرواندي بركلات الترجيح 4-2 عقب انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بتعادل الفريقين بهدف لمثله، وهي النتيجة ذاتها التي انتهت بها مباراة الذهاب بين الفريقين.

الهلال يتقدم بهدف مبكر

بدأت المباراة بأفضل طريقة ممكنة بالنسبة للهلال عندما باغت عزو المريمي الجميع بإحراز هدف التقدم للهلال في الدقيقة الأولى من زمن المباراة عندما تلقى كرة عرضية داخل منطقة الجزاء فاستقبلها بشكل جيد وراوغ الدفاع وسدد في الشباك محرزًا الهدف الذي قلب الحسابات، وأراح أعصاب لاعبي الهلال، وفي الوقت نفسه وضع لاعبي رايون سبورت تحت ضغط كبير.

بعد الهدف بدا واضحًا أن صفوف الهلال منظمة للغاية والخطوط متقاربة، وهناك حرص على عدم منح لاعبي رايون سبورت الفرصة للعب بحرية أو شن هجمات سريعة.

وسعيًا وراء القضاء على أي آمال لفريق رايون سبورت، امتلك الهلال الكرة وكان هو الفريق الأكثر استحواذًا وشن العديد من الهجمات على مرمى المنافس، فيما تراجع المنافس للدفاع عن مرماه بعدما اهتزت ثقة اللاعبين في أنفسهم.

إلا أن هذا الاندفاع الهجومي للهلال ترتب عليه مساحات خالية في دفاع الفريق حاول لاعبو رايون سبورت استغلالها لتشكيل خطورة على مرمى خالد المسماري، غير أنهم لم ينجحوا في ذلك بسبب سرعة ارتداد لاعبي الدفاع والوسط، بجانب التغطية الممتازة، فلم يتمكن أصحاب الأرض من تشكيل أي خطورة على شباك الهلال، باستثناء محاولات غير مؤثرة على أوقات متباعدة.

في الدقيقة 28 أنقذ حارس الهلال خالد المسماري مرماه من تسديدة قوية، بجانب قيام لاعبي رايون سبورت بتنفيذ عدد من الانطلاقات السريعة من على جانب الملعب، لكنها لم تسفر عن إضافة المزيد من الأهداف، وفي الدقيقة 33 عاد حارس الهلال لينقذ مرماه من تسديدة قوية لترتد من بين يديه إلا أن الدفاع أبعدها.

رايون سبورت يتعادل مع الهلال

وبينما بدا أن الهلال مسيطر على الأمور ويقترب من إنهاء الشوط الأول متقدمًا، تمكن رايون سبورت من إحراز هدف التعادل في الدقيقة 39 من هفوة دفاعية فشل خلالها المدافعون في إبعاد كرة عرضية لتصل إلى أوجيرا الذي حولها برأسه إلى الشباك لتصبح النتيجة هدفًا لكل فريق.

بعد هدف التعادل تراجع لاعبو الهلال إلى الخلف ليتصدوا إلى الاندفاع الهجومي الكاسح للاعبي رايون سبورت، وتعددت الأخطاء من جانب دفاع الهلال والحارس المسماري، إلا أن النتيجة بقيت على حالها لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لمثله.

الهلال يحافظ على النتيجة

بدأ الشوط الثاني بحرص شديد من جانب الهلال الذي فضل التراجع للخلف للحفاظ على النتيجة، فيما استغل رايون سبورت هذا التراجع لامتلاك زمام المباراة والاستحواذ على الكرة لكنه كان استحواذًا من دون فعالية بسبب الالتزام الدفاعي من جانب الهلال.

كما قام لاعبو الهلال بتضييق المساحات أمام لاعبي الفريق الرواندي والضغط عليهم في مختلف أرجاء الملعب، الأمر الذي أثر على المستوى الفني للمباراة، لكن الأهم هو أن الهلال يحقق ما يريد ويحافظ على التعادل.

في الدقيقة 20 شن الهلال هجمة مباغتة أسفرت عن توغل في منطقة جزاء رايون سبورت، لكن الدفاع يتدخل ويبعد الكرة. وفي الدقيقة 30 كاد الهلال يحصل على هدية عندما قام أحد مدافعي رايون سبورت بإعادة الكرة إلى الحارس وهو خارج مرماه، إلا أن الكرة مرت بجوار القائم.

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مع اقتراب الشوط الثاني من نهايته بدأ فريق الهلال بتقدم إلى الأمام لكن دون إهمال الجانب الدفاعي، لعله يتمكن من إحراز هدف الفوز، لكن الدقائق الأخيرة من زمن المباراة الأصلي شهدت أخطر هجمة لرايون سبورت عندما استغل هفوة دفاعية أسفرت عن انفراد أحد المهاجمين في غياب الدفاع، لكنه سدد خارج المرمى.

خلال الوقت المحتسب بدلًا من الضائع احتسب الحكم تسللًا على الهلال، فقام بعض اللاعبين البدلاء بالاحتجاج على الحكم المساعد لوجودهم بالقرب منه، فما كان من حكم اللقاء إلا أن قام بإشهار البطاقة الحمراء في وجه المدير الفني المصري محمد عودة وأحد أعضاء الجهاز الفني لفريق الهلال، على الرغم من أنهما لم يكونا مشاركين في الاحتجاج، وبعدها أطلق الحكم صافرته معلنًا انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل لهدف لمثله، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح التي أسفرت عن تسديد الهلال أربع ركلات أحرزها جميعا، كما سدد رايون سبورت أربع ركلات سجل اثنتين وأضاع اثنتين، لينتهي اللقاء بفوز الهلال بركلات الترجيح وتأهله إلى دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.