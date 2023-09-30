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البشائر والملعب الليبي يلحقان بالمروج والأنوار في الدوري الممتاز

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس السبت 30 سبتمبر 2023, 07:04 مساء
البشائر والملعب الليبي يلحقان بالمروج والأنوار في الدوري الممتاز
فريق البشائر (فيسبوك)
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أسدل الستار على تصفيات الصعود إلى مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم، بعد تأهل فريقي البشائر والملعب الليبي عن المجموعة الثانية، ليلحقا بفريقي المروج والأنوار اللذين تأهلا عن المجموعة الأولى.

فوز البشائر والترسانة وتعادل الشموع والملعب
وقد أسفرت الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية لتصفيات الصعود إلى الدوري الممتاز عن تمكن البشائر من تحقيق الفوز على الوطن بنتيجة هدفين دون رد أحرزهما اللاعبان شيبان تراورى وبشير الشريف. وقد أقيمت المباراة على ملعب أبوسليم. وعلى ملعب الجميل انتهى لقاء الشموع والملعب الليبي بتعادل الفريقين بهدفين لمثلهما، كما فاز الترسانة على النهضة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

اليوم 3 مباريات فى الجولة الختامية لتصفيات الصعود للدوري الممتاز
المروج يتأهل لتصفيات الصعود إلى الدوري الممتاز الليبي لكرة القدم

وفي ضوء تلك النتائج تصدر البشائر الترتيب العام لفرق المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة، وجاء الملعب الليبي ثانيًا بعشر نقاط، ومن خلفهما يأتي الشموع بتسع نقاط، ثم الترسانة وله ثماني نقاط، يليه النهضة بسبع نقاط، فالنصر زليتن بسبع نقاط، وأخيرًا الوطن وله ثلاث نقاط .

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