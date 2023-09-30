  • Alwasat News
Atwasat

اليوم.. أبوسليم يحل ضيفًا على كمبالا سيتي في الكونفدرالية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 30 سبتمبر 2023, 02:57 مساء
اليوم.. أبوسليم يحل ضيفًا على كمبالا سيتي في الكونفدرالية
لاعبو أبوسليم يحتفلون بالفوز في لقاء الذهاب 17 سبتمبر 2023 (حساب نادي أبوسليم على فيس بوك)
alwasat radio

يحل فريق أبوسليم ضيفًا، في الثالثة عصر اليوم السبت بتوقيت ليبيا، على فريق كمبالا سيتي الأوغندي، في مباراة الإياب بالدور التمهيدي الثاني من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم.

أبوسليم يمتلك الأفضلية
أبوسليم يدخل المباراة وهو الطرف الأوفر حظًا للتأهل والعبور للدور التالي، لسابق فوزه على الفريق الأوغندي في لقاء الذهاب بنتيجة ثلاثة أهداف لهدف، ما يعني أن أبوسليم يكفيه الفوز أو التعادل بأي نتيجة أو حتى الخسارة بهدف دون رد لكي يواصل طريقه في البطولة بنجاح.

الهلال جاهز لرايون في رواندا بعد انتصار أبوسليم بثلاثية بـ«الكونفدرالية»
أبوسليم يضرب كمبالا سيتي الأوغندي بثلاثية ويؤمن مواجهة الإياب في «الكونفدرالية»

وعلى الرغم من تلك الأفضلية لأبوسليم، إلا أن ممثل ليبيا سيسعى إلى الخروج بنتيجة إيجابية على حساب مضيفه الأوغندي، وذلك من خلال اللعب بطريقة متوازنة وعدم الاندفاع للهجوم، كما أن أبوسليم يدرك جيدًا أن كمبالا سيتي هو من سيسعى إلى الهجوم منذ البداية أملًا في  إحراز الأهداف لتعويض تأخره في النتيجة، وهو ما يمنح أبوسليم فرصة استغلال المساحات الخالية في دفاع أصحاب الأرض.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إلغاء مهرجان سينمائي في تركيا بحجّة الدعاية لفتح الله غولن

إلغاء مهرجان سينمائي في تركيا بحجّة الدعاية لفتح الله غولن
جرحى كثر باصطدام بين قطارين في إسكتلندا

جرحى كثر باصطدام بين قطارين في إسكتلندا
كلوب يتوقع مواجهة صعبة بين ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

كلوب يتوقع مواجهة صعبة بين ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي
«تقرير الخبراء»: 3 تحديات تعرقل انسحاب المقاتلين الأجانب من ليبيا

«تقرير الخبراء»: 3 تحديات تعرقل انسحاب المقاتلين الأجانب من ليبيا
«تقرير الخبراء»: عناصر من «القيادة العامة» مدت قوات «الدعم السريع» السودانية بالأسلحة

«تقرير الخبراء»: عناصر من «القيادة العامة» مدت قوات «الدعم السريع» السودانية ...
«تقرير الخبراء»: عائلة حفتر دشنت خطة للسيطرة على الجيش ومناحي الحياة في الشرق

«تقرير الخبراء»: عائلة حفتر دشنت خطة للسيطرة على الجيش ومناحي الحياة في الشرق
«تقرير الخبراء»: صعود صدام يعكس كيفية تعزيز عائلة حفتر قبضتها على الجيش

«تقرير الخبراء»: صعود صدام يعكس كيفية تعزيز عائلة حفتر قبضتها على الجيش
«تقرير الخبراء»: المجموعات المسلحة في ليبيا تنتهك القوانين الإنسانية.. وبعضها تتربح من الاتجار بالبشر

«تقرير الخبراء»: المجموعات المسلحة في ليبيا تنتهك القوانين الإنسانية.. وبعضها ...
الدوري السعودي يهدد باستبعاد الحكام الأوروبيين من المشاركة في البطولات الكبرى

الدوري السعودي يهدد باستبعاد الحكام الأوروبيين من المشاركة في البطولات الكبرى
رحيل الروائي المصري كمال رحيم عن 76 عامًا

رحيل الروائي المصري كمال رحيم عن 76 عامًا
«تقرير الخبراء»: المجموعات المسلحة استغلت الوضع الراهن في ليبيا لزيادة مصالحها الاقتصادية

«تقرير الخبراء»: المجموعات المسلحة استغلت الوضع الراهن في ليبيا لزيادة مصالحها ...
كيف يقرأ الفرنسيون زيارة حفتر لموسكو؟

كيف يقرأ الفرنسيون زيارة حفتر لموسكو؟
محاولات لإزاحة «موجة الأحزان» من ملاعب المنطقة الشرقية

محاولات لإزاحة «موجة الأحزان» من ملاعب المنطقة الشرقية
نفوق حوالى 400 أسد بحر وفقمة بإنفلونزا الطيور في أوروغواي

نفوق حوالى 400 أسد بحر وفقمة بإنفلونزا الطيور في أوروغواي
تسارع كبير في ذوبان الأنهار الجليدية في سويسرا خلال العامين الماضيين

تسارع كبير في ذوبان الأنهار الجليدية في سويسرا خلال العامين الماضيين
بايدن يشن هجوما مباشرا على ترامب ويعتبره «تهديدا» للديموقراطية

بايدن يشن هجوما مباشرا على ترامب ويعتبره «تهديدا» للديموقراطية
«جدلية المجال والهوية».. ليبيا تحت مجهر الدكتور محمود أبوصوة

«جدلية المجال والهوية».. ليبيا تحت مجهر الدكتور محمود أبوصوة
حسابات معقدة لـ «الهلال» قبل إياب الكونفدرالية

حسابات معقدة لـ «الهلال» قبل إياب الكونفدرالية
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
تأهل الأهلي بنغازي إلى نصف نهائي بطولة الدوحة الدولية لكرة السلة
تأهل الأهلي بنغازي إلى نصف نهائي بطولة الدوحة الدولية لكرة السلة
نادي الخمس يتعاقد مع المدرب المصري سمير كمونة
نادي الخمس يتعاقد مع المدرب المصري سمير كمونة
الأهلي بنغازي يواجه بيروت اللبناني غدًا في نصف نهائي بطولة الدوحة لكرة السلة
الأهلي بنغازي يواجه بيروت اللبناني غدًا في نصف نهائي بطولة الدوحة...
حسابات معقدة لـ «الهلال» قبل إياب الكونفدرالية
حسابات معقدة لـ «الهلال» قبل إياب الكونفدرالية
محمد خواجة يمثل ليبيا فى المنتدى الدولى للرياضيين
محمد خواجة يمثل ليبيا فى المنتدى الدولى للرياضيين
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ابتعاد فطيس والحصادي عن منصات تتويج بطولة أفريقيا للشطرنج في القاهرة
ابتعاد فطيس والحصادي عن منصات تتويج بطولة أفريقيا للشطرنج في......
شاهد.. الجزائر تخطف بطاقة العبور لنهائي الطائرة الأفريقية على حساب ليبيا
شاهد.. الجزائر تخطف بطاقة العبور لنهائي الطائرة الأفريقية ......
شاهد.. ليبيا تقصي تشاد وتتأهل لنصف نهائي أفريقيا للكرة الطائرة
شاهد.. ليبيا تقصي تشاد وتتأهل لنصف نهائي أفريقيا للكرة ......
الهلال يتراجع عن الانسحاب من «الكونفدرالية» بعد تعنت «كاف» ورواندا تستقبل المواجهتين
الهلال يتراجع عن الانسحاب من «الكونفدرالية» بعد تعنت «كاف» ......
الأهلي بنغازي يفقد نتيجة مباراته أمام بيروت اللبناني في نصف نهائي بطولة الدوحة للسلة
الأهلي بنغازي يفقد نتيجة مباراته أمام بيروت اللبناني في نصف ......
المزيد
اليوم.. أبوسليم يحل ضيفًا على كمبالا سيتي في الكونفدرالية
اليوم.. أبوسليم يحل ضيفًا على كمبالا سيتي في الكونفدرالية...
الأهلي بنغازي يفقد نتيجة مباراته أمام بيروت اللبناني في نصف نهائي بطولة الدوحة للسلة
الأهلي بنغازي يفقد نتيجة مباراته أمام بيروت اللبناني في نصف ......
الشوط الأول.. الأهلي بنغازي يتأخر أمام بيروت في نصف النهائي ببطولة الدوحة للسلة
الشوط الأول.. الأهلي بنغازي يتأخر أمام بيروت في نصف النهائي ......
محمد خواجة يمثل ليبيا فى المنتدى الدولى للرياضيين
محمد خواجة يمثل ليبيا فى المنتدى الدولى للرياضيين...
حسابات معقدة لـ «الهلال» قبل إياب الكونفدرالية
حسابات معقدة لـ «الهلال» قبل إياب الكونفدرالية...
المزيد