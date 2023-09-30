اليوم.. أبوسليم يحل ضيفًا على كمبالا سيتي في الكونفدرالية

القاهرة - بوابة الوسط

يحل فريق أبوسليم ضيفًا، في الثالثة عصر اليوم السبت بتوقيت ليبيا، على فريق كمبالا سيتي الأوغندي، في مباراة الإياب بالدور التمهيدي الثاني من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم.

أبوسليم يمتلك الأفضلية

أبوسليم يدخل المباراة وهو الطرف الأوفر حظًا للتأهل والعبور للدور التالي، لسابق فوزه على الفريق الأوغندي في لقاء الذهاب بنتيجة ثلاثة أهداف لهدف، ما يعني أن أبوسليم يكفيه الفوز أو التعادل بأي نتيجة أو حتى الخسارة بهدف دون رد لكي يواصل طريقه في البطولة بنجاح.

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وعلى الرغم من تلك الأفضلية لأبوسليم، إلا أن ممثل ليبيا سيسعى إلى الخروج بنتيجة إيجابية على حساب مضيفه الأوغندي، وذلك من خلال اللعب بطريقة متوازنة وعدم الاندفاع للهجوم، كما أن أبوسليم يدرك جيدًا أن كمبالا سيتي هو من سيسعى إلى الهجوم منذ البداية أملًا في إحراز الأهداف لتعويض تأخره في النتيجة، وهو ما يمنح أبوسليم فرصة استغلال المساحات الخالية في دفاع أصحاب الأرض.